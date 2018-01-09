В Кургане посетители торгово-развлекательного центра «ГиперСити» с удивлением обнаружили внутри здания медвежонка на прогулке. Фотографии детеныша хищного зверя разместила в группе «Типичный Курган» Олеся Ибрагимова.
«Вчера по „ГиперСити“ медвежонка водили», — уточнила автор поста. В комментариях курганцы отметили, что сфотографироваться с диким животным можно было за 50 рублей на свою камеру «без каких-либо ограничений». Также очевидцы наблюдали в торговом центре тигренка и питона.
Как сообщили «URA.RU» в ТРЦ «ГиперСити», звери принадлежат контактному зоопарку, который временно располагается внутри здания, а их «выгул» проводится по согласованию с администрацией.
Многие курганцы посочувствовали медвежонку, вынужденному позировать для фото. «Замучили ребенка!» — воскликнул Олег Завьялов. «Жаль мишу. Эх, надеюсь, обращаются с ним по-человечески», — поделился эмоциями Владимир Вурхиз. «Ходячая реклама», — отрезала Злата Попова.