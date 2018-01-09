Поджигатель дома в Тюмени пытался покончить с собой

Мужчина, который поджег свою квартиру в Тюмени в доме на улице Олимпийской, по предварительным данным, пытался покончить с собой. В итоге его спасли полицейские, выломав дверь в квартиру, а его сосед погиб.
Подробности инцидента сообщает 72.ru. О поджигателе известно, что ему 37 лет, это ранее судимый уголовник, по неофициальной информации, употребляющий наркотики. Как сообщало «URA.RU», поджигатель уже задержан и находится в отделе полиции № 1. В СКР по Тюменской области возбуждено уголовное дело по статье «умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога».
Сейчас злополучный дом охраняют сотрудники полиции. В пресс-службе УМВД по Тюменской области корреспонденту «URA.RU» сообщили, что «приняты все меры по охране общественного порядка, в том числе с целью предотвращения возможных фактов мародерства». Охранять дом полицейские будут до возвращения жителей. В СУ СКР по Тюменской области подтвердили факт задержания подозреваемого в поджоге дома. Личность погибшего мужчины до сих пор не установлена.
Напомним, пожар в девятиэтажном доме на улице Олимпийской начался около шести часов вечера 8 января. После поджога квартиры предположительно на восьмом этаже вспыхнула обшивка здания. Огонь по стене добрался до крыши. В итоге один человек погиб, еще один житель дома госпитализирован. Из здания были эвакуированы 130 человек. Выгорели десятки квартир. На тушении пожара работали более 100 сотрудников МЧС и 24 спецмашин.
Видео: tyumen times