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Главные новости Ямала
14:18  09 января 2018 0

Строители Сабетты заплатили 600 миллионов за вред природе

Молодняк выращивают на Абалакском рыборазводном заводе в Тюменской областиФото: пресс-служба федерального агентства морского и речного транспорта

Морской портовый комплекс Сабетта в 2017 году выпустил в воду около 215 млн экземпляров пеляди и 2,6 млн экземпляров сибирского осетра на общую сумму более 600 млн рублей. Таким образом строители устраняют ущерб, который был нанесен обскому ареалу обитания высокоценных пород рыбы в ходе строительства объекта.

Портовый комплекс возник в рамках крупнейшего промышленно-инфраструктурного проекта «Ямал СПГ». Общий объем дноуглубительных работ в районе терминала в 2014—2017 годах беспрецедентен — почти 70 миллионов кубических метров, рассказали в пресс-службе федерального агентства морского и речного транспорта. Молодняк, который теперь заселяют в водное пространство, выводят на Абалакском рыборазводном заводе в Тюменской области. Для производства здесь было установлено 300 новых бассейнов, проведена реконструкция и внедрена новая технология подращивания молоди.

«Прежде, по статистике, когда в реку выпускали молодь осетра весом 1-3 грамма, выживало лишь 16 из тысячи. Сейчас ученые решили выпускать в естественную среду обитания 10-12-граммовых сеголетков с целью получить более высокий процент выживаемости», — отметили в пресс-службе.

Виктор Дорофеев
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