«Толпа озверевших малолеток» в Челябинске избила жителя Сургута

15:04 09 января 2018 1

Нападавшие забрали у Александра все вещи Фото: Светлана Ципровская, «ВКонтакте»

В Челябинске на жителя Сургута Александра напали подростки, которые избили его и забрали все вещи. Пострадавший обратился в больнице за помощью к другой пациентке, Светлане Ципровской, которая разместила его сообщение в соцсети.

По словам Ципровской, Александр столкнулся с «толпой озверевших малолеток», когда возвращался на родину. Они обокрали его, забрав даже одежду — теперь ему не в чем и некуда пойти без денег, документов и телефона. Челябинка обратилась к пользователям Сети с просьбой одолжить пострадавшему обувь, ненужный, но рабочий телефон и на время приютить его.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в Москве четверо подростков насмерть забили своего товарища. Отмечается, что во время конфликта они употребляли спиртные напитки.