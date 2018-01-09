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09 января 2018
15:04  09 января 2018 1

«Толпа озверевших малолеток» в Челябинске избила жителя Сургута

Нападавшие забрали у Александра все вещиФото: Светлана Ципровская, «ВКонтакте»

В Челябинске на жителя Сургута Александра напали подростки, которые избили его и забрали все вещи. Пострадавший обратился в больнице за помощью к другой пациентке, Светлане Ципровской, которая разместила его сообщение в соцсети.

По словам Ципровской, Александр столкнулся с «толпой озверевших малолеток», когда возвращался на родину. Они обокрали его, забрав даже одежду — теперь ему не в чем и некуда пойти без денег, документов и телефона. Челябинка обратилась к пользователям Сети с просьбой одолжить пострадавшему обувь, ненужный, но рабочий телефон и на время приютить его.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в Москве четверо подростков насмерть забили своего товарища. Отмечается, что во время конфликта они употребляли спиртные напитки.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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