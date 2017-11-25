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25 ноября 2017
17:41  25 ноября 2017 0

Московские подростки до смерти забили мужчину

Приговор по делу о массовой драке у ТЦ Дирижабль. Екатеринбург, уголовное дело, приговор, клетка, арест, решетка, подсудимый, суд, задержание
Полиция из всей компании оставила под стражей только 18-летнего парня, обвиняемого в убийствеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Москве четверо подростков 15-18 лет насмерть забили товарища. Полиция задержала только одного, а остальных отпустили по домам с подпиской о невыезде.

В ходе распития спиртного у подростков произошел конфликт с 25-летним мужчиной. Двое студентов-первокурсников колледжей и один девятиклассник напали на молодого человека и сильно его избили. От полученных травм он скончался на месте, сообщает портал Life.ru.

Тело молодого человека обнаружили прохожие у одного из домов на улице Шипиловской. Вскоре полиция вышла на след малолетних убийц.

Нина Калинина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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