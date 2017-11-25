Московские подростки до смерти забили мужчину

Полиция из всей компании оставила под стражей только 18-летнего парня, обвиняемого в убийстве
В Москве четверо подростков 15-18 лет насмерть забили товарища. Полиция задержала только одного, а остальных отпустили по домам с подпиской о невыезде.
В ходе распития спиртного у подростков произошел конфликт с 25-летним мужчиной. Двое студентов-первокурсников колледжей и один девятиклассник напали на молодого человека и сильно его избили. От полученных травм он скончался на месте, сообщает портал Life.ru.
Тело молодого человека обнаружили прохожие у одного из домов на улице Шипиловской. Вскоре полиция вышла на след малолетних убийц.