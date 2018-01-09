В пермском отделении «Почта Банк» сотрудник нецензурно высказался в адрес девушки, которая пришла сделать перевод в адрес судебных приставов. «Тупая» и «рот закрой» — самые вежливые слова, прозвучавшие из уст молодого человека.
Конфликт между девушкой и сотрудником банка произошел днем, аудиозапись разговора выложена в паблике Mash. Разговор записан не с начала, поэтому трудно понять, с какой именно просьбой обратилась в банк клиентка. В ходе диалога девушка признается, что не понимает, какую сумму должна заплатить судебным приставам, в свою очередь сотрудник банка говорит ей, что она «тупая», просит «закрыть рот» и заявляет, что судебные приставы этот перевод не примут. Все остальные слова сотрудника «Почта банка» на аудиозаписи являются нецензурными.
В июле прошлого года «URA.RU» писало о преобразованиях в «Почте России» после отставки прежнего руководителя Дмитрия Страшнова, которого обвинили в завышении собственной премии в восемь раз (до 95,4 млн рублей). В бизнес-среде были удивлены подходом топ-менеджмента «Почты России» к работе с клиентами. Политику компании в кулуарах называли «отчаянно клиентоориентированной», — рассказывал собеседник «URA.RU» и уточнил, что заместители Страшнова даже раздавали бизнесменам свои номера с просьбой звонить при малейших задержках или проблемах с работой «Почты России».
В ноябре в Нижнем Новгороде работница «Почты России» отказалась обслуживать очередь из пяти человек перед закрытием отделения. Когда клиенты возмутились, что они пришли вовремя, сотрудница достала перцовый баллончик и обрызгала им посетителей.