Омбудсмены двух регионов взяли под контроль расследование гибели южноуральского срочника в Перми

18:43 09 января 2018 0

Маргарита Павлова обратилась к коллеге из Пермского края из-за смерти магнитогорского срочника Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский омбудсмен Маргарита Павлова обратилась к своему коллеге в Пермском крае Павлу Микову с просьбой взять на совместный контроль расследование гибели южноуральского срочника в Перми. Тело солдата во вторник, 9 января, доставлено в Челябинск спецбортом для проведения судебной экспертизы.

Сотрудники аппарата пермского уполномоченного 10 января, в среду, посетят военную часть 88503, где произошла трагедия. Вместе с представителями военной прокуратуры и комитета солдатских матерей они побеседуют с сослуживцами погибшего. Как сообщили «URA.RU» в аппарате челябинского омбудсмена, по факту гибели 20-летнего призывника из Магнитогорска возбуждено уголовное дело по ст. 110 (доведение до самоубийства) УК РФ. Расследованием занимается Военный следственный отдел по Пермскому гарнизону.

5 января тело призывника, который отслужил полгода, нашли висящим в петле в казарменной душевой войсковой части, базирующейся в поселке Сокол Пермского края. Родные погибшего считают, что причиной гибели стал конфликт с сослуживцами.

«Фактов физического насилия не установлено. Причины произошедшего устанавливаются, — заявили в пресс-службе Центрального военного округа. — Командование округа совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту смерти в результате суицида военнослужащего одной из воинских частей Пермского гарнизона». Призывнику оставалось служить еще полгода.