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10 января 2018
09 января 2018
18:43  09 января 2018 0

Омбудсмены двух регионов взяли под контроль расследование гибели южноуральского срочника в Перми

Заседание рабочей группы Общественной палаты по вопросу строительства Томинского ГОК. Челябинск, павлова маргарита
Маргарита Павлова обратилась к коллеге из Пермского края из-за смерти магнитогорского срочникаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский омбудсмен Маргарита Павлова обратилась к своему коллеге в Пермском крае Павлу Микову с просьбой взять на совместный контроль расследование гибели южноуральского срочника в Перми. Тело солдата во вторник, 9 января, доставлено в Челябинск спецбортом для проведения судебной экспертизы.

Сотрудники аппарата пермского уполномоченного 10 января, в среду, посетят военную часть 88503, где произошла трагедия. Вместе с представителями военной прокуратуры и комитета солдатских матерей они побеседуют с сослуживцами погибшего. Как сообщили «URA.RU» в аппарате челябинского омбудсмена, по факту гибели 20-летнего призывника из Магнитогорска возбуждено уголовное дело по ст. 110 (доведение до самоубийства) УК РФ. Расследованием занимается Военный следственный отдел по Пермскому гарнизону.

5 января тело призывника, который отслужил полгода, нашли висящим в петле в казарменной душевой войсковой части, базирующейся в поселке Сокол Пермского края. Родные погибшего считают, что причиной гибели стал конфликт с сослуживцами.

«Фактов физического насилия не установлено. Причины произошедшего устанавливаются, — заявили в пресс-службе Центрального военного округа. — Командование округа совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту смерти в результате суицида военнослужащего одной из воинских частей Пермского гарнизона». Призывнику оставалось служить еще полгода.

Альбина Золотухина
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