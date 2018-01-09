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10 января 2018
09 января 2018
21:06  09 января 2018 0

В уральских городах подорожала аренда квартир. Отрицательная динамика только в Кургане

Клипарт. разное. 9 апреля 2014г, аренда, недвижимость
В большинстве городов арендаторы не хотят снижать цены на жильеФото: Антон Белицкий © URA.RU

В большинстве городов УрФО за 2017 год незначительно, но все же подорожала аренда жилья. Дешевле стало только в Магнитогорске, Кургане и Нижнем Тагиле.

Исследование на региональных рынках аренды провели специалисты федерального портала «Мир квартир». Они пришли к выводу, что за последние 12 месяцев арендные ставки на «однушки» повысились в 29 из 69 вошедших в исследование городов. Так, значительный прирост среди уральских городов показали Пермь (+7,5%; 11 726 руб./мес.), Сургут (+3%; 14415 руб/мес.) Тюмень (+4,5%; 12556) Челябинск (+6,7%; 10536).

Значительная отрицательная коррекция была показана в трех уральских городах: на 12,3% упала стоимость аренды в НижнемТагиле (12 763 руб./мес.), Магнитогорске (−4%; 7125 руб./мес.) и Кургане (−9,6%; 6 283 рубля). На этом фоне фактически не снизилась стоимость «однушки» в Екатеринбурге − 15 783 рубля (−0,4%).

На двухкомнатные квартиры аренда, наоборот, стала дороже. В Тюмени (+11,3%; 16 648 руб./мес.) и Челябинске (+10,2%; 13 877 руб./мес.) повышение составило более 10%. В столице Урала жилье подорожало на 7,7% до 22 749 рублей в месяц, немногим уступает Сургут (+3,6%; 21445 руб./мес.). В Перми за год аренда двухкомнатных квартир увеличилась на 8,8% до 15 565 рублей. А в Кургане, наоборот, эти квартиры подешевели на 6,1% до 8920 руб./мес.

Аренда трехкомнатных квартир значительно подорожала в Перми (+7,3%) до 23 229 рублей. В Екатеринбурге на конец 2017 года стоимость арендованной «трешки» достигла 35 569 рублей (+1,5%), и на такой же процент подорожали «трешки» в Магнитогорске до 15 236 рублей. В Челябинске стоимость такого арендного жилья упала до 18 851 рубля (-1,5%). В Кургане за арендованную трехкомнатную квартиру нужно будет выложить не более 15 тысяч рублей (14 133 руб./мес. −1,9%).

Как отметил генеральный директор портала «Мир квартир» Павел Луценко, 2017 год не принес на рынок существенных изменений. «Доходы населения не растут, предложение превышает спрос, база аренды Mirkvartir.ru по-прежнему пополняется объектами, не реализованными на рынке продаж», — отметил специалист.

Нина Калинина
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