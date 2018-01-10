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10 января 2018
13:14  10 января 2018 1

Трамп пытается отобрать у губернатора Ямала звание «Капитан Арктика»

Санкт-Петербургский международный экономический форум. Третий день. Санкт-Петербург, макет, ямал, спг, нпз
Американский президент впечатлен успехами предприятия «Ямал СПГ» в Северном ЛедовитомФото: Владимир Андреев © URA.RU

США стремятся присоединиться к гонке за ресурсы Арктики. Дональд Трамп рассматривает возможность отменить запрет на бурение нефтяных и газовых скважин в Атлантическом и Северном Ледовитом океанах, введенным предыдущим президентом Америки.

Лидером по освоению Арктики в настоящее время является Россия. Приоритет остается за ЯНАО, за которым в настоящее время пытаются угнаться губернаторы и других северных регионов страны. Тем временем новость о том, что первая партия сжиженного газа, произведенного заводом «Ямал СПГ», отправилась в США, встряхнула все приарктические страны, к которым относит себя и Америка.

Первой к гонке присоединилась Норвегия, правительство которой 4 января выиграло суд против экологов, пытавшихся не допустить добычу углеводородов на шельфе Баренцева моря. Тем самым это государство получило возможность разведки и добычи полезных ископаемых в своей зоне Арктики.

В США еще несколько лет назад задумались о строительстве завода по сжижению природного газа на Аляске. Но после того, как Барак Обама в конце своего президентского срока ввел запрет на бурение новых скважин в Атлантике и Северном Ледовитом океане, проект остался без сырьевой базы.

После бума, начавшегося в конце прошлого года с сообщений об успешном запуске первой очереди завода «Ямал СПГ» в вотчине губернатора ЯНАО Дмитрия Кобылкина, в администрации нынешнего американского президента и появились планы об отмене запрета, введенного Обамой.

Как ожидается, официально о начале продажи прав на бурение в Арктике правительство США объявит уже в ближайшие дни.

Виктор Жуков
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