Трамп пытается отобрать у губернатора Ямала звание «Капитан Арктика»

13:14 10 января 2018 1

Американский президент впечатлен успехами предприятия «Ямал СПГ» в Северном Ледовитом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

США стремятся присоединиться к гонке за ресурсы Арктики. Дональд Трамп рассматривает возможность отменить запрет на бурение нефтяных и газовых скважин в Атлантическом и Северном Ледовитом океанах, введенным предыдущим президентом Америки.

Лидером по освоению Арктики в настоящее время является Россия. Приоритет остается за ЯНАО, за которым в настоящее время пытаются угнаться губернаторы и других северных регионов страны. Тем временем новость о том, что первая партия сжиженного газа, произведенного заводом «Ямал СПГ», отправилась в США, встряхнула все приарктические страны, к которым относит себя и Америка.

Первой к гонке присоединилась Норвегия, правительство которой 4 января выиграло суд против экологов, пытавшихся не допустить добычу углеводородов на шельфе Баренцева моря. Тем самым это государство получило возможность разведки и добычи полезных ископаемых в своей зоне Арктики.

В США еще несколько лет назад задумались о строительстве завода по сжижению природного газа на Аляске. Но после того, как Барак Обама в конце своего президентского срока ввел запрет на бурение новых скважин в Атлантике и Северном Ледовитом океане, проект остался без сырьевой базы.

После бума, начавшегося в конце прошлого года с сообщений об успешном запуске первой очереди завода «Ямал СПГ» в вотчине губернатора ЯНАО Дмитрия Кобылкина, в администрации нынешнего американского президента и появились планы об отмене запрета, введенного Обамой.

Как ожидается, официально о начале продажи прав на бурение в Арктике правительство США объявит уже в ближайшие дни.