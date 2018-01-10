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10 января 2018
13:38  10 января 2018 6

«Концепция бойкота выборов сломалась». Сторонники Навального ополчились на Павла Грудинина

Общественные слушания по поправкам Высокинского об отмене двуглавой системы, волков леонид
Руководитель штаба блогера «атаковал» нового кандидата в президентыФото: Александр Мамаев © URA.RU

Руководитель предвыборного штаба Алексея Навального Леонид Волков обрушился с жесткой критикой на бизнесмена Павла Грудинина, ранее заявившего о намерении баллотироваться на пост главы государства.

«Я не анализировал бухгалтерскую отчетность ЗАО, но езжу мимо совхоза имени Ленина каждый день и вижу невооруженным взглядом, что земляничный бизнес совхоза, мягко говоря, сильно уступает девелоперскому. Ну, то есть я уж не знаю, сколько надо продать земляники, чтобы обороты от этого бизнеса приблизились бы к оборотам от сдачи земли в аренду под „Леруа Мерлен“ и ТЦ „Вегас“, расположенные на землях совхоза, но подозреваю, что таким количеством земляники можно было бы покрыть расстояния от Земли до Марса», — написал Волков на своей странице в Facebook.

По его мнению, «это довольно типичная хрень для грудининской тусовки, так называемого «московского экономического форума». «Три самых видных деятеля там — «фермер» Мельниченко (у которого нет фермы), «бизнесмен» Потапенко (у которого нет бизнеса), и вот «колхозник» Грудинин (у которого, собственно, нет колхоза). Ну, то есть какой-то есть, но где-то сбоку» — резюмировал Волков.

Гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин не увидел в выпаде сторонников Навального ничего удивительного. «Основной процент голосов оппозиция пытается отгрызть от рейтинга Владимира Путина. Грудинин в этом смысле является для Навального конкурентом. Собственно, именно по этой причине в стане Навального так враждебно восприняли выдвижение Грудинина», — пояснил «URA.RU» Мухин.

По его словам, выдвижение Грудинина «полностью ломает концепцию бойкота выборов». «Получается, что выбор-то на самом деле есть. Например, те россияне, которые не хотят голосовать за Путина, могут отдать свои голоса, например, за того же Грудинина», — резюмировал собеседник агентства.

Валерий Дорофеев
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