{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Не заплачут только каменные сердца. ВИДЕО
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,87
Динамика за 2 недели
Евро 67,88
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
10 января 2018
14:11  10 января 2018 1

Первое заседание Госдумы началось со скандала. Фракцию ЛДПР лишили права голоса, украв карточки

Пленарное заседание Государственной Думы РФ. 27 февраля 2015г., госдума, жириновский владимир
Владимир Жириновский обвинил в пропаже депутатов от другой партииФото: Антон Белицкий © URA.RU

Первое в новом году пленарное заседание Госдумы началось со скандала. У 30 из 40 депутатов фракции ЛДПР пропали карточки для голосования. Лидер партии Владимир Жириновский обвинил в воровстве КПРФ.

«Вряд ли это сделал кто-то из аппарата, ФСО тоже не могла. Остается только депутат. Если это так и было сделано намеренно, например, как диверсия в рамках предвыборной борьбы, то нужно публично показать лицо этого человека и ЛДПР будет требовать прекратить его полномочия досрочно», — заявил в своем telegram-канале Жириновский после инцидента. Во время самого заседания лидер партии обвинил в воровстве представителей компартии, передает «Экономика сегодня».

По словам депутата ЛДПР от Свердловской области Игоря Торощина, депутаты не забирают карточки с собой после окончания пленарных заседаний. «Они остаются в зале. Последний раз мы их видели в прошлом году, после завершения сессии», — рассказал депутат «URA.RU».

Он также уточнил, что без карточек депутаты не могут голосовать, задавать вопросы или брать слово для выступления. «Сейчас дубликаты карточек оперативно изготавливаются. Мы должны получить их после перерыва. Сотрудники ФСО тем временем изучают видеозаписи с камер наблюдения и обещают показать нам человека, который забрал карточки», — пояснил Торощин.

1/2
По словам Торощина, карточки всегда находились на рабочем месте депутата Фото: Игорь Торощин

Александр Пономарев
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров