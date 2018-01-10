14:11 10 января 2018 1

Владимир Жириновский обвинил в пропаже депутатов от другой партии Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Первое в новом году пленарное заседание Госдумы началось со скандала. У 30 из 40 депутатов фракции ЛДПР пропали карточки для голосования. Лидер партии Владимир Жириновский обвинил в воровстве КПРФ.

«Вряд ли это сделал кто-то из аппарата, ФСО тоже не могла. Остается только депутат. Если это так и было сделано намеренно, например, как диверсия в рамках предвыборной борьбы, то нужно публично показать лицо этого человека и ЛДПР будет требовать прекратить его полномочия досрочно», — заявил в своем telegram-канале Жириновский после инцидента. Во время самого заседания лидер партии обвинил в воровстве представителей компартии, передает «Экономика сегодня».

По словам депутата ЛДПР от Свердловской области Игоря Торощина, депутаты не забирают карточки с собой после окончания пленарных заседаний. «Они остаются в зале. Последний раз мы их видели в прошлом году, после завершения сессии», — рассказал депутат «URA.RU».

Он также уточнил, что без карточек депутаты не могут голосовать, задавать вопросы или брать слово для выступления. «Сейчас дубликаты карточек оперативно изготавливаются. Мы должны получить их после перерыва. Сотрудники ФСО тем временем изучают видеозаписи с камер наблюдения и обещают показать нам человека, который забрал карточки», — пояснил Торощин.