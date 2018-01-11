Хакеры обвинили Макларена в заказной кампании против российского спорта

03:50 11 января 2018 0

Представители группировки Fancy Bears опубликовали взломанную переписку чиновников МОК и WADA Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Целью работы комиссии Ричарда Макларена была не борьба с допингом, а стремление заполучить козыри в политической борьбе с Международным олимпийским комитетом (МОК). К такому выводу пришли хакеры группировки Fancy Bears, сообщившие о взломе переписки официальных лиц МОК.

Как сообщает Ridus, из переписки следует, что конечной целью был захват контроля над олимпийским движением представителями Канады и США и отстранение представителей европейских государств. Для этого нужно было максимально дискредитировать МОК. Сделать это предполагалось, повысив значимость Всемирного антидопингового агентства (WADA), которое в итоге должно было получить право принимать основополагающие решения независимо от МОК. «Российский допинговый скандал» стал частью данного плана: благодаря разоблачениям Макларена WADA в борьбе с МОК вышло на первый план.

Из письма исполнительного директора Олимпийского комитета США Скотта Блэкмана следует, что американцы призывают WADA выйти из-под юрисдикции МОК и действовать в отношении нарушителей более самостоятельно. Кроме того, хакеры уверены: Ричард Макларен тесно связан с американскими спецслужбами, в частности — с ФБР.

Напомним, ранее «URA.RU» сообщало, что руководство Всемирного антидопингового агентства (WADA) отказалось восстановить в правах реформированное Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). По словам главы комитета WADA по соответствию правилам Джонатана Тейлора, манипуляции с допингом шли не только на уровне РУСАДА, но и на уровне министерства спорта и ФСБ, и если Россия этого не признала, значит она отказалась выполнять требования. На основании решения WADA МОК допустил к участию в ОИ-2018 лишь тех российских спортсменов, имена которых ранее не фигурировали с связи с допинговыми скандалами. Допущенным запретили использовать государственную символику РФ, а также любые упоминания о принадлежности к российскому гражданству.