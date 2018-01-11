09:23 11 января 2018 9

В 2018 году цена на топливо продолжит расти Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Рост цен на бензин в России в 2017 году втрое превысил инфляцию. Участники рынка считают, что до президентских выборов скачка цен не будет, но в целом в нынешнем году цена на топливо продолжит расти.

По данным Росстата, розничные цены на бензин выросли на 1,4%, а потребительская инфляция составила 0,4%, пишет «Коммерсант». За год бензин подорожал на 7,3%, что почти втрое выше официально объявленной инфляции 2,5%. К концу декабря Аи-92 и Аи-95 в среднем по стране подорожали до 38 и 41 рубля за литр соответственно, дизельное топливо — на 9,8%, до 40,5 рубля за литр.

Ситуация стала следствием высокого уровня цен на оптовом рынке. Традиционного осеннего снижения стоимости не произошло, в частности, потому, что были увеличены акцизы на топливо. И они продолжат расти в нынешнем году. С 1 января акцизы увеличились на 50 копеек за литр, на столько же цена поднимется с 1 июля. Это повлияет на розничную цену.

Глава ФАС Игорь Артемьев уверяет, что ситуация с ценами «в поле зрения» службы. В ближайшие десять лет он не предвидит критических моментов «с точки зрения топлива». Михаил Турукалов из «Аналитики товарных рынков» считает, что если мировые цены на нефть и нефтепродукты останутся высокими, то удерживать цены на внутреннем рынке не получится. Таким образом, и оптовые цены вырастут в апреле—мае, считает он.