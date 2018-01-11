Бывший муж Бузовой сэкономил на новой свадьбе. ФОТО

Молодожены Дмитрий Тарасов (бывший муж певицы Ольги Бузовой) и модель Анастасия Костенко сэкономили на церемонии бракосочетания. Они поженились в тех же нарядах, в каких присутствовали на свадьбе у друзей в середине прошлого года.
Футболист и модель поженились 9 января и выложили в Сеть снимок, где они окружены родственниками. На фото из Кутузовского ЗАГСа Москвы жених одет в черный костюм с белой бабочкой и черные туфли, на невесте — замысловатый белый костюм с юбкой и брюками, блестящие туфли.
Почти полгода назад пара щеголяла в тех же нарядах на чужой свадьбе, сменились только туфли Тарасова. Как сообщает сайт kp.ru, в тот раз многим не понравился наряд Костенко, так как приходить на свадьбу в белом платье — признак дурного тона.
Ранее «URA.RU» передавало, что футболист выложил в соцсети фото со свадьбы с моделью, которое подписал: «Мы счастливы. Пишите, что хотите». Костенко рассказала публике о предложении руки и сердца в декабре 2017 года.