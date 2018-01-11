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11 января 2018
Главные новости 
10:01  11 января 2018 1

Уральская Анджелина Джоли получила предложение руки и сердца. ФОТО

Модель утверждает, что ни разу не прибегала к пластикеФото: Галинка Миргаева, Instagram

Тридцатилетняя модель и популярный Insta-блогер из Перми Галина Миргаева, которую в Сети называют уральской Анджелиной Джоли, получила предложение руки и сердца от некоего Александра Киселева, представившегося архитектором. Примечательно, что сделал он это в комментарии к ее новому посту.

Девушка с большим количеством подписчиков (2,3 миллиона) устроила накануне в соцсети игру «вопрос-ответ». Среди комплиментов и вопросов о пластических операциях нашелся комментарий с необычным предложением. «Галя, выходи за меня. Я творческий человек — архитектор, вижу за твоей гармоничной внешностью прекрасную душу, которая любит жизнь», — написал Киселев. Модель пока не ответила на предложение.

Ранее «URA.RU» писало о молодом человеке, который сделал предложение своей девушке на борту самолета. Она согласилась, после чего все пассажиры и экипаж аплодировали.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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