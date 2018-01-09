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09 января 2018
15:40  09 января 2018 0

«Красиво жить не запретишь». Певец Шура похвастался СПА-комнатой в палате в клинике Илизарова. ВИДЕО

95 лет РНЦ ВТО Илизарова Курган, травма, центр илизарова, рнц вто илизарова, больные дети, перелом
В знаменитом центре лечатся тысячи пациентов в годФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В клинику Илизарова в Кургане приехал на лечение певец Шура. Видео из своей палаты он разместил в Instagram.

Певец проводит мини-экскурсию по своей палате, в которой, по его словам, планирует провести два месяца. «Замечательно меня встретили, хотя больница еще не работает, еще два часа до открытия», — говорит Шура. Он отмечает, что к его приезду в палате сделали ремонт. Зрителей он приглашает полюбоваться на маленькую кухню и ванную комнату. «У меня даже есть СПА! Красиво жить не запретишь, — комментирует певец. — Не Куршавель, конечно, но все равно замечательно».

Видео было опубликовано в сообществе «Типичный Курган» во «ВКонтакте», там же есть фотографии очевидцев, которые встретили певца в центре города. «Человек стоял на перекрестке, всячески привлекал к себе внимание, но только через 15 минут его заметили и стали подходить фотографироваться», — сообщил автор фото. Однако в снятом издалека человеке в серой куртке невозможно опознать известного певца.

О своем желании лечь в клинику заявлял также известный рок-певец Валерий Кипелов, ранее здесь проходил лечение победитель конкурса «Голос. Дети» Данил Плужников.

Татьяна Жаткина
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