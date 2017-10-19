В этом центре месяцами лечатся VIP: от Шуры до Кипелова

17:48 19 октября 2017 0

Валерий Кипелов и Данил Плужников - пациенты центра Илизарова Фото: Wikimedia

Курган — место настоящего паломничества спортсменов, певцов и звезд кино. Все они ездят в 300-тысячный город в знаменитую клинику академика Гавриила Илизарова. В Зауралье никого не удивляет, когда очередная звезда сообщает о желании лечиться в Кургане.

Певец Шура проведет два месяца в клинике Кургана Фото: Instagram shuramedvedev

На днях об этом объявил певец Шура. Свое фото с врачами центра он разместил в Instagram: «Вот она моя семья на январь и февраль месяц, буду как новенький!» (орфография и пунктуация сохранены). Рокер Валерий Кипелов третий раз подряд приезжает на День города Кургана. В последний свой визит он заявил журналистам, что его интересует центр Илизарова, в который собирается лечь. Приезжал на лечение в Курган и победитель детского «Голоса» Данил Плужников, который страдает врожденной патологией. За два курса его рост увеличился на 5 сантиметров.

Любимая клиника российских звезд хранит секреты пациентов. Врачи не спешат афишировать посещения звезд. Во-первых, сейчас это запрещает закон о медицинской тайне. А, во-вторых, сами пациенты далеко не всегда стремятся рассказывать о своих проблемах со здоровьем. Но врачи с радостью называют имена знаменитостей, кто приезжал в Курган в советское время. «Фидель Кастро, Муслим Магомаев, Юрий Яковлев, Мстислав Ростропович. Он и привез сюда лечить Дмитрия Шостаковича», — перебирают фотографии сотрудницы музея, который расположен в старом здании клиники, где когда-то начинал работать Гавриил Илизаров.

Академик Илизаров (на портрете) в 1954 году получил патент на свое изобретение Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Это уже потом на окраине Кургана была построена знаменитая «снежинка» — здание центра имеет уникальную архитектуру, оно спроектировано в виде лучиков. Письма, которые писали Илизарову, иногда так и адресовали: «Курган, снежинка» или даже: «Россия. Илизарову». Академика в те годы знали все, и многие просто стремились познакомиться с курганским гением Гавриилом Илизаровым, который своим изобретением смог удивить мир. Речь про металлический аппарат, который позволяет фиксировать кость и постепенно менять ее форму.

Ставший знаменитым аппарат Илизарова молодой врач опробовал на деревенском гармонисте из села Косулино в Курганской области. Из-за туберкулеза коленного сустава пациент ходил на костылях, но благодаря помощи Илизарова уже через пару месяцев стал передвигаться самостоятельно.

В Кургане пациентам с различными патологиями костей помогают встать на ноги Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В 1968 году к нему за помощью обратился первый «звездный» больной — прыгун Валерий Брумель. После аварии травмированная кость его ноги воспалилась и стала короче на 3,5 см. После трех лет безуспешного лечения Брумель узнал о курганском враче, который творит чудеса. Уже в 1970 году прыгун вернулся в большой спорт и сумел «взять» высоту 205 см. Прошлым летом на территории парка у центра Илизарова был установлен монумент в память о Валерии Брумеле — парящая фигура прыгуна над планкой.

Сейчас в клинике ежегодно лечится более 12 тысяч пациентов. По словам директора российского научного центра «Восстановительной травматологии и ортопедии» Александра Губина, 96% из них лечится бесплатно — по федеральным квотам. Большинство «платников» — иностранцы, которые знают курганский бренд.

Директор центра Илизарова Александр Губин пытается дотянуться до планки, которую брал прыгун Валерий Брумель Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

«Это российский бренд, который хорошо известен за рубежом. Мы являемся разработчиками технологий, которые сейчас применяются во всем мире, — объясняет популярность клиники ее руководитель. При обращении в центр не имеет значение и возраст больного — так, в прошлом году здесь получили помощь двухмесячный ребенок и 96-летний пациент.

Рекорд клиники — удлинение бедра на 50 см, достигается это путем длительного лечения под наблюдением опытных докторов. На это время больница становится вторым домом — здесь для пациентов организована дружественная среда. При желании клиентам клиники предоставляют палаты повышенной комфортности, но, по словам директора центра, отношение одинаковое ко всем больным: «С ними работают те же хирурги в тех же операционных».