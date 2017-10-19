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Главные новости Курганской области
17:48  19 октября 2017 0

В этом центре месяцами лечатся VIP: от Шуры до Кипелова

А чемпион детского «Голоса» вытянулся на 5 см. История клиники, сделавшей имя Кургану
Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
Валерий Кипелов и Данил Плужников - пациенты центра ИлизароваФото: Wikimedia

Курган — место настоящего паломничества спортсменов, певцов и звезд кино. Все они ездят в 300-тысячный город в знаменитую клинику академика Гавриила Илизарова. В Зауралье никого не удивляет, когда очередная звезда сообщает о желании лечиться в Кургане.

Певец Шура проведет два месяца в клинике Кургана
Фото: Instagram shuramedvedev

На днях об этом объявил певец Шура. Свое фото с врачами центра он разместил в Instagram: «Вот она моя семья на январь и февраль месяц, буду как новенький!» (орфография и пунктуация сохранены). Рокер Валерий Кипелов третий раз подряд приезжает на День города Кургана. В последний свой визит он заявил журналистам, что его интересует центр Илизарова, в который собирается лечь. Приезжал на лечение в Курган и победитель детского «Голоса» Данил Плужников, который страдает врожденной патологией. За два курса его рост увеличился на 5 сантиметров.

Любимая клиника российских звезд хранит секреты пациентов. Врачи не спешат афишировать посещения звезд. Во-первых, сейчас это запрещает закон о медицинской тайне. А, во-вторых, сами пациенты далеко не всегда стремятся рассказывать о своих проблемах со здоровьем. Но врачи с радостью называют имена знаменитостей, кто приезжал в Курган в советское время. «Фидель Кастро, Муслим Магомаев, Юрий Яковлев, Мстислав Ростропович. Он и привез сюда лечить Дмитрия Шостаковича», — перебирают фотографии сотрудницы музея, который расположен в старом здании клиники, где когда-то начинал работать Гавриил Илизаров.

Рустам Минниханов Посещение ФГБУ «РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А. Илизарова» Курган, портрет илизарова, центр илизарова
Академик Илизаров (на портрете) в 1954 году получил патент на свое изобретение
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Это уже потом на окраине Кургана была построена знаменитая «снежинка» — здание центра имеет уникальную архитектуру, оно спроектировано в виде лучиков. Письма, которые писали Илизарову, иногда так и адресовали: «Курган, снежинка» или даже: «Россия. Илизарову». Академика в те годы знали все, и многие просто стремились познакомиться с курганским гением Гавриилом Илизаровым, который своим изобретением смог удивить мир. Речь про металлический аппарат, который позволяет фиксировать кость и постепенно менять ее форму.

Ставший знаменитым аппарат Илизарова молодой врач опробовал на деревенском гармонисте из села Косулино в Курганской области. Из-за туберкулеза коленного сустава пациент ходил на костылях, но благодаря помощи Илизарова уже через пару месяцев стал передвигаться самостоятельно.

95 лет РНЦ ВТО ИлизароваКурган, травма, центр илизарова, рнц вто илизарова, больные дети, перелом
В Кургане пациентам с различными патологиями костей помогают встать на ноги
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В 1968 году к нему за помощью обратился первый «звездный» больной — прыгун Валерий Брумель. После аварии травмированная кость его ноги воспалилась и стала короче на 3,5 см. После трех лет безуспешного лечения Брумель узнал о курганском враче, который творит чудеса. Уже в 1970 году прыгун вернулся в большой спорт и сумел «взять» высоту 205 см. Прошлым летом на территории парка у центра Илизарова был установлен монумент в память о Валерии Брумеле — парящая фигура прыгуна над планкой.

Сейчас в клинике ежегодно лечится более 12 тысяч пациентов. По словам директора российского научного центра «Восстановительной травматологии и ортопедии» Александра Губина, 96% из них лечится бесплатно — по федеральным квотам. Большинство «платников» — иностранцы, которые знают курганский бренд.

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Директор центра Илизарова Александр Губин пытается дотянуться до планки, которую брал прыгун Валерий Брумель
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

«Это российский бренд, который хорошо известен за рубежом. Мы являемся разработчиками технологий, которые сейчас применяются во всем мире, — объясняет популярность клиники ее руководитель. При обращении в центр не имеет значение и возраст больного — так, в прошлом году здесь получили помощь двухмесячный ребенок и 96-летний пациент.

Рекорд клиники — удлинение бедра на 50 см, достигается это путем длительного лечения под наблюдением опытных докторов. На это время больница становится вторым домом — здесь для пациентов организована дружественная среда. При желании клиентам клиники предоставляют палаты повышенной комфортности, но, по словам директора центра, отношение одинаковое ко всем больным: «С ними работают те же хирурги в тех же операционных».

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© Служба новостей «URA.Ru»
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