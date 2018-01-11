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11 января 2018
13:58  11 января 2018 0

В Турции арестовали «ключевого» подозреваемого в убийстве российского посла

Андрей Карлов был убит в Анкаре в конце 2016 годаФото: сайт президента России
новость из сюжета:
В Турции убит российский посол
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Турецкая полиция арестовала предполагаемого сообщника убийцы посла России Андрея Карлова. Злоумышленник сыграл ключевую роль в подготовке преступления и был задержан повторно, сообщают турецкие СМИ.

Первый раз подозреваемый был заключен в тюрьму за причастность к деятельности террористической группировки ФЕТО (организация исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена). Он шифровал свою переписку, как и участники госперетоврота 16 июля 2016 года, передает «Федеральное агентство новостей». Теперь ему приписывается «ключевая роль» в организации убийства российского посла.

Как пишут argumenti.ru, Карлов был убит по приказу сторонников ФЕТО. Ранее «URA.RU» сообщало, что в Анкаре задержали организатора выставки, на которой убили посла РФ. Мужчину допросили, выдвинули обвинения и арестовали.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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