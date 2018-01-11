Турецкая полиция арестовала предполагаемого сообщника убийцы посла России Андрея Карлова. Злоумышленник сыграл ключевую роль в подготовке преступления и был задержан повторно, сообщают турецкие СМИ.
Первый раз подозреваемый был заключен в тюрьму за причастность к деятельности террористической группировки ФЕТО (организация исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена). Он шифровал свою переписку, как и участники госперетоврота 16 июля 2016 года, передает «Федеральное агентство новостей». Теперь ему приписывается «ключевая роль» в организации убийства российского посла.
Как пишут argumenti.ru, Карлов был убит по приказу сторонников ФЕТО. Ранее «URA.RU» сообщало, что в Анкаре задержали организатора выставки, на которой убили посла РФ. Мужчину допросили, выдвинули обвинения и арестовали.