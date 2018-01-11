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11 января 2018
10 января 2018
09 января 2018
19:20  11 января 2018 2

Жена расчлененного югорчанина просит казаков России найти преступника. «Убийца может быть одет в форму, снятую с тела моего мужа»

Открытие региональной программы XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Тюмени, капуста, казак, шашка
Жительница Ханты-Мансийска верит, что общественники помогут найти убийцу ее мужаФото: Николай Бастриков © URA.RU

Жена хладнокровно убитого начальника казачьего штаба и ветерана чеченской войны Александра Лаврова, чье расчлененное тело было найдено рядом с югорским колледжем-интернатом «Центр для одаренных детей Севера», обратилась к казакам России с просьбой помочь ей в поисках убийцы мужа. Как сообщила «URA.RU» вдова убитого Ирина Пушистова, она надеется на помощь казаков всей страны, так как подозреваемый в убийстве скрылся и может находиться в любом регионе.

«Я казачка, жена казака Александра Лаврова жестоко убитого и расчлененного в Ханты-Мансийске в ночь с 17 на 18 декабря. Прошу вас, братья-казаки помочь следствию в розыске предполагаемого злоумышленника Рудоба Мухторова, он может быть одет в форму, снятую с тела моего мужа. Злоумышленник 1977 года рождения работал охранником в здании по адресу Гагарина 10, которое обслуживает дирекция эксплуатации служебных зданий. Именно они наняли душегуба на эту работу, и именно в этом здании произошло убийство», — обращается к всероссийскому казачьему сообществу Ирина Пушистова.

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Как сообщил агентству атаман станицы Ермаковская Николай Левдин, казаки оказывают помощь силовикам и пытаются своими силами найти злоумышленника. «Мы ведем поиск своими силами, понятно, что у нас нет таких ресурсов, как у правоохранительных органов, но мы пытаемся по своим каналам вычислить и задержать убийцу», — комментирует Николай Левдин.

Как ранее сообщало агентство, в Ханты-Мансийске произошло хладнокровное убийство. Был убит Александр Лавров. Предполагаемый убийца — ранее судимый Рудоб Мухторов, который работал сторожем и жил в здании, где находится клуб любителей казачества. Преступник расчленил тело убитого, разложил останки по пакетам и выкинул их мусорные баки рядом с колледжем-интернатом «Центр одаренных детей Севера». Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре, в настоящее время принимаются меры по поиску и задержанию подозреваемого.

Игорь Волосин
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