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11 января 2018
10 января 2018
09 января 2018
21:11  11 января 2018 0

Подозреваемый в жестоком убийстве югорского казака сбежал из ХМАО

Северная корея, баллистические ракеты, ядерный взрыв, эксгибиционист, кровь на полу, труп, руки в крови, пятна крови, капли крови, убийство, кровь на полу
Убийца расчленил тело своей жертвы (фото из архива)Фото: depositphotos.com © URA.RU

Главный подозреваемый по делу об убийстве лидера казаков Ханты-Мансийска Александра Лаврова скрывается за пределами Югры. Об этом сообщили «URA.RU» в пресс-службе СКР по ХМАО.

«По данным следствия, к совершению преступления причастен Рудоб Мухторов, 1977 года рождения, который работал охранником. В настоящее время принимаются меры к его задержанию. Известно, что он находится за пределами округа», — заявили в пресс-службе регионального СК.

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Установлено, что после торжественного мероприятия некоторые участники собрания решили продолжить веселье и распивали алкоголь.

Ранее «URA.RU» сообщало о жестоком убийстве начальника казачьего штаба Александра Лаврова. Предполагаемый убийца расчленил тело жертвы, разложил останки по пакетам и выкинул их в мусорные баки рядом с колледжем-интернатом «Центр одаренных детей Севера». Установлено, что останки пролежали там не менее недели.

В поисках Мухторова силовиками оказывают помощь казаки, к которым обратилась супруга погибшего. «Мы ведем поиск своими силами, понятно, что у нас нет таких ресурсов, как у правоохранительных органов, но мы пытаемся по своим каналам вычислить и задержать убийцу», — заявил «URA.RU» атаман станицы Ермаковская Николай Левдин.

Сергей Макеев
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