Главный подозреваемый по делу об убийстве лидера казаков Ханты-Мансийска Александра Лаврова скрывается за пределами Югры. Об этом сообщили «URA.RU» в пресс-службе СКР по ХМАО.
«По данным следствия, к совершению преступления причастен Рудоб Мухторов, 1977 года рождения, который работал охранником. В настоящее время принимаются меры к его задержанию. Известно, что он находится за пределами округа», — заявили в пресс-службе регионального СК.
Установлено, что после торжественного мероприятия некоторые участники собрания решили продолжить веселье и распивали алкоголь.
Ранее «URA.RU» сообщало о жестоком убийстве начальника казачьего штаба Александра Лаврова. Предполагаемый убийца расчленил тело жертвы, разложил останки по пакетам и выкинул их в мусорные баки рядом с колледжем-интернатом «Центр одаренных детей Севера». Установлено, что останки пролежали там не менее недели.
В поисках Мухторова силовиками оказывают помощь казаки, к которым обратилась супруга погибшего. «Мы ведем поиск своими силами, понятно, что у нас нет таких ресурсов, как у правоохранительных органов, но мы пытаемся по своим каналам вычислить и задержать убийцу», — заявил «URA.RU» атаман станицы Ермаковская Николай Левдин.