Илон Маск случайно посетил секс-вечеринку с наркотиками

Канадско-американский бизнесмен, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск случайно попал на секс-вечеринку предпринимателя Стива Джурветсона. Там он обсудил с предпринимателями создание компаний и новые технологии.
Нелепый случай произошел с бизнесменом еще летом прошлого года. Однако известно об этом стало только сейчас — в Сети опубликовали отрывок из произведения «Бротопия» автора Эмили Чанг. В нем рассказывается, что участники вечеринки принимали наркотики и устроили оргию, пишет телеканал 360 со ссылкой на издание Business Insider.
Представитель Маска заступился за бизнесмена, оправдав его тем, что он перепутал вечеринку с костюмированным вечером. По его словам, Маск пробыл там пару часов и ушел около часа ночи, передает «Газета.ru». Также гендиректор SpaceX и Tesla уточнил, что никаких признаков секс-вечеринки до своего ухода не обнаружил.
Ранее Илон Маск опубликовал в соцсети фото машины, которую хочет запустить на Марс. Бизнесмен таким образом хочет разнообразить запуск ракеты Falcon Heavy, к тому же авто послужит полезным грузом, писало «URA.RU». Также сообщалось, что американский секретный спутник Zuma, запущенный компанией Маска Space X, не смог выйти на заданную орбиту. Вероятно, он потерян безвозвратно, отмечает «Утро.ру».