В США обвинили «русских хакеров» в подготовке к атаке на Олимпиаду-2018

В США опасаются, что российские хакеры могут атаковать сайты антидопинговых агентств во время зимних Олимпийских Игр в Южной Корее. Об этом заявила зарегистрированная в американском штате Виргиния компания по кибербезопасности ThreatConnect.
В сообщении отмечается, что эксперты «зафиксировали признаки» того, что в Сети за месяц зарегистрировали три домена, имена которых имитируют адреса действующих сайтов Всемирного андидопингового агентства (WADA), Антидопингового агентства США (USADA) и Олимпийского совета Азии (Olympic Council of Asia, OCA), передает «Интерфакс». Они выразили предположения, что это дело рук российской хакерской группы Fancy Bears, которая в 2016 году смогла получить доступ к конфиденциальной информации WADA об американских спортсменах.
В докладе ThreatConnect говорится, что регистрация недавно созданных сайтов «поднимает вопрос о возможной более широкой атаке на предстоящие зимние Олимпийские Игры 2018 года». Наблюдатели не исключают, что российские хакеры могут совершить атаки в ответ на отстранение спортсменов из РФ от участия в Играх под национальным флагом. Также некоторые связывают это с заказной кампанией против российского спорта во главе с Ричардом Маклареном, главой независимой комиссии WADA, о которой ранее писало «URA.RU».
Рой Харпер (Roy Harper) написал статью «WADA вбивает последний гвоздь в крышку гроба олимпийского движения», перевод которой опубликовало ранее «Федеральное агенство новостей». В материале идеологию WADA и ее методы назвали очень противоречивыми: каждое отстранение национальных команд от участия в Олимпиадах было вызвано политическими причинами. Ведомство назвали устаревшей организацией, которая больше не является эффективным инструментом в борьбе с допингом.