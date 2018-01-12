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12 января 2018
14:45  12 января 2018 3

«Открытие» банкротит депутатов из ХМАО одного за другим. Имущество элиты распродают

Фракция ЕР в Думе ХМАО. Ханты-Мансийск, вячеслав танкеев
Вячеслава Танкеева требует признать банкротом крупная финансовая корпорацияФото: Алексей Григорьев © URA.RU

Финансовая корпорация «Открытие» требует признать банкротом депутата Тюменской областной думы Вячеслава Танкеева, представляющего в парламенте Югру. Соответствующий иск поступил в арбитражный суд ХМАО.

В материалах дела говорится, что «Открытие» требует признать парламентария финансово несостоятельным и взыскать с него 78,6 млн рублей. Рассмотрение дела начнется 30 января. К этому времени Танкеев обязан представить в суд данные о своих банковских счетах, задолженностях перед другими кредиторами, информацию о доходах и имуществе.

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Ранее банкротом была признана компания «СПК», аффилированная с Танкеевым (он официально вышел из числа учредителей после начала финансовых проблем у предприятия). Также было предложено лишить Танкеева мандата депутата Тюменской областной думы из-за долгов СПК перед различными фирмами. Получить комментарий Вячеслава Танкеева на момент публикации не удалось — он не ответил на звонок корреспондента агентства.

Корпорация «Открытие» не в первый раз банкротит депутатов из ХМАО. В 2016-м арбитраж Тюменской области признал окружного парламентария Евгения Маркова финансово несостоятельным из-за долга 37 млн рублей перед «Ханты-Мансийским банком — Открытие». Имущество Маркова впоследствии было продано для погашения долгов.

Антон Степыгин
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