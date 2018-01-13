В штабе Путина рассказали о личных страницах президента в соцсетях

У кандидата в президенты России Владимира Путина не будет официальных или личных страниц и аккаунтов в социальных сетях, в том числе и канала в Telegram. Как заявил пресс-секретарь предвыборного штаба Путина Андрей Кондрашов, будет работать только официальный сайт предвыборного штаба.
Кондрашов отметил, что «всю работу соцсетей будут обеспечивать волонтеры и сторонники Путина», сообщает телеграм-канал RT. Сопредседатель избирательного штаба Путина Елена Шмелева 12 января рассказала, что всего в предвыборном штабе будут работать 50 человек. В частности, работой с волонтерами займется глава общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова. Как уточняет RT, на утро 12 января в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина было собрано 408 349 подписей.
Ранее «Единая Россия» заявила, что первоочередной задачей для партии станет помощь Путину в проведении президентской кампании. Вместе с тем простые россияне уже в первые дни перечислили в избирательный фонд действующего президента 400 млн рублей. Наталья Орлова, которая курирует работу с финансами в предвыборном штабе, отметила, что россияне перечисляли от 30 рублей до 50 тысяч рублей.