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13 января 2018
Главные новости Москвы
13:21  13 января 2018 1

В штабе Путина рассказали о личных страницах президента в соцсетях

Соцсети и мессенджеры. Сургут, соцсети, viber, вайбер, мессенджеры, приложения для телефона, вибер
У предвыборного штаба Путина нет ресурсов, чтобы заниматься соцсетямиФото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Выборы президента России в марте 2018 года
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У кандидата в президенты России Владимира Путина не будет официальных или личных страниц и аккаунтов в социальных сетях, в том числе и канала в Telegram. Как заявил пресс-секретарь предвыборного штаба Путина Андрей Кондрашов, будет работать только официальный сайт предвыборного штаба.

Кондрашов отметил, что «всю работу соцсетей будут обеспечивать волонтеры и сторонники Путина», сообщает телеграм-канал RT. Сопредседатель избирательного штаба Путина Елена Шмелева 12 января рассказала, что всего в предвыборном штабе будут работать 50 человек. В частности, работой с волонтерами займется глава общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова. Как уточняет RT, на утро 12 января в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина было собрано 408 349 подписей.

Ранее «Единая Россия» заявила, что первоочередной задачей для партии станет помощь Путину в проведении президентской кампании. Вместе с тем простые россияне уже в первые дни перечислили в избирательный фонд действующего президента 400 млн рублей. Наталья Орлова, которая курирует работу с финансами в предвыборном штабе, отметила, что россияне перечисляли от 30 рублей до 50 тысяч рублей.

Нина Калинина
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