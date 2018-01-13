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14 января 2018
13 января 2018
19:52  13 января 2018 1

В Кургане задержали охранника, который разрубил на части лидера казаков в ХМАО

Северная корея, баллистические ракеты, ядерный взрыв, эксгибиционист, кровь на полу, топор, убийство, топор в крови, кровь на полу, капли крови, пятна крови
Предполагаемый убийца расчленил тело жертвы и разложил останки по пакетамФото: depositphotos.com © URA.RU

Охранник Рудоб Мухторов, подозреваемый в убийстве начальника югорского казачьего штаба Александра Лаврова, задержан в Кургане. Югорские следователи ждут, когда его доставят в ХМАО, чтобы установить мотив и обстоятельства преступления, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Следователь обратится в суд с ходатайством о заключении Мухторова под стражу. Мухторов был объявлен в федеральный розыск несколько дней назад. По версии следствия, он является основным подозреваемым в убийстве начальника казачьего штаба Александра Лаврова в конце 2017 года.

По данным ведомства, убийство произошло 17 декабря 2017 года. В тот день в Доме народного творчества состоялось собрание представителей казачьего сообщества. После мероприятия часть казаков осталась отмечать. Среди них оказались Александр Лавров и охранник Рудоб Мухторов, которого за день до этого вступил в казачье движение. Последний, согласно показаниям свидетелей, находился в состоянии алкогольного опьянения. Что произошло дальше, остается пока неизвестным, но фрагменты тела Лаврова через две недели были найдены в мусорных баках рядом с колледжем-интернатом «Центр одаренных детей Севера». Позже стало известно, что охранник бежал из города и к его поискам подключились казаки по всей России.

Виктор Жуков
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