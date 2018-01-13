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14 января 2018
13 января 2018
Главные новости Москвы
20:06  13 января 2018 5

В Госдуме призвали внести пельмени в список наследия ЮНЕСКО

Дегустация традиционной русской кухни поваром филиппинцем. Екатеринбург, пельмени, еда
Иностранцы с удовольствием едят пельмени в России, подчеркнул политикФото: Александр Мамаев © URA.RU

В Госдуме отреагировали на предложение президента Франции Эммануэля Макрона внести в список нематериального наследия ЮНЕСКО багет. Там же должны оказаться и пельмени, считает первый зампредседателя комитета по регламенту и организации работы Александр Курдюмов.

«Это блюдо едят все русские. Все славяне, вся страна любит пельмени. Куда бы ни ехал российский человек — везде, во всей стране продаются пельмени. Иностранцы с удовольствием едят эти пельмени в России. Они за обе щеки употребляют их. Говорят: „Какие прекрасные пельмени!“ Я думаю, что пельмени — это наш замечательный российский продукт, который мы все дома делаем. Всеми семьями. Это у нас традиция такая», — цитирует депутата RT.

Курдюмов считает, что пельмени имеют все основания пополнить список ЮНЕСКО, передает Nation News. Напомним, ранее французский президент заявил, что багет является историческим достоянием страны, как и Эйфелева башня. Он подчеркнул, что традиция печь багеты «вызывает зависть во всем мире» и предложил внести этот вид хлеба в список нематериального наследия ЮНЕСКО.

Как писало «URA.RU», ранее стало известно, что в Челябинской области появится памятник пельменю. Наибольшее число голосов набрал образ сидящего за столом бородача, перед которым на блюде лежит огромный пельмень. На столе высечена надпись: «Большому пельменю рот радуется».

Виктор Жуков
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