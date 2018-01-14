{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Не бойтесь слухов, правда — страшнее
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,60
Динамика за 2 недели
Евро 68,26
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
14 января 2018
Главные новости Москвы
15:05  14 января 2018 0

Звезду сериала «Отель Элеон» Диану Пожарскую внесли в базу «Миротворца»

Актриса внесена в черные списки сайта «Миротворец»Фото: Диана Пожарская, Instagram
новость из сюжета:
Крым вернулся в состав России
все новости сюжета

Российская актриса Диана Пожарская, сыгравшая одну из главных ролей в сериале «Отель Элеон», оказалась в базе данных украинского сайта «Миротворец». Актрису обвинили в нарушении государственной границы Украины.

Судя по информации на сайте, артистка побывала в Крыму, чем способствовала «легализации» его «аннексии». На многочисленных форумах комментаторы отмечают, что Диана Пожарская попала в «компанию порядочных людей». В списке сайта «Миротворец» находятся многие известные артисты, в частности, певцы Валерий Леонтьев и Сергей Шнуров, Нюша, голливудский актер Стивен Сигал и многие другие.

Сайт «Миротворец» был открыт в 2014 году. Создатели ресурса позиционируют его как «интернет-представительство Центра исследований преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности граждан». Помимо россиян в черные списки попадают иностранцы, которых считают врагами Украины.

Ранее ведущая программы «Давай поженимся» на «Первом канале», актриса Лариса Гузеева очень расстроилась из-за того, что ее занесли в базу данных украинского сайта «Миротворец». Поводом для огорчения стало то, что в Киеве проживают ее будущие родственники.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров