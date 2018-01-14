Российская актриса Диана Пожарская, сыгравшая одну из главных ролей в сериале «Отель Элеон», оказалась в базе данных украинского сайта «Миротворец». Актрису обвинили в нарушении государственной границы Украины.
Судя по информации на сайте, артистка побывала в Крыму, чем способствовала «легализации» его «аннексии». На многочисленных форумах комментаторы отмечают, что Диана Пожарская попала в «компанию порядочных людей». В списке сайта «Миротворец» находятся многие известные артисты, в частности, певцы Валерий Леонтьев и Сергей Шнуров, Нюша, голливудский актер Стивен Сигал и многие другие.
Сайт «Миротворец» был открыт в 2014 году. Создатели ресурса позиционируют его как «интернет-представительство Центра исследований преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности граждан». Помимо россиян в черные списки попадают иностранцы, которых считают врагами Украины.
Ранее ведущая программы «Давай поженимся» на «Первом канале», актриса Лариса Гузеева очень расстроилась из-за того, что ее занесли в базу данных украинского сайта «Миротворец». Поводом для огорчения стало то, что в Киеве проживают ее будущие родственники.