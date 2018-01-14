19:59 14 января 2018 18

Протодиакон сравнил ритуалы верующих и коммунистов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Коммунисты должны сами обслуживать мавзолей Ленина на Красной площади, если они согласны с президентом Владимиром Путиным, который сравнил тело революционера со святыми мощами. Об этом заявил «URA.RU» протодиакон Андрей Кураев.

Он поддержал тезис главы государства о том, что коммунизм напоминает христианство. «Давно подмечено, что советская дуалистика во многом копировала церковную», — пояснил Кураев. Протодиакон после слов Путина выступил с инициативой: «Если коммунисты согласны с такой терминологией, то пожалуйста. Но тогда пусть они за счет своей партии принимают обслуживание данного религиозного объекта на Красной площади и сохранение мощей. Мощи, которые хранятся в наших монастырях, приносят деньги этим монастырям. А коммунистам придется за счет своего „монастыря“ содержать эти мощи».

Андрей Кураев подчеркнул, что последователи движения «не успели выработать какую-то действительно свою ритуалистику». «То есть у христиан есть Библия, которая состоит из двух частей — Ветхий и Новый завет. У коммунистов, соответственно, Ветхий завет — это Маркс-Энгельс, Новый завет — это Ленин. У христиан есть Священное Писание, у коммунистов — сочинения классиков марксизма. У церкви был синод, здесь политбюро. У верующих были крестные ходы — здесь, соответственно, демонстрации. Они ничего особо не выдумывали», — рассказал протодиакон корреспонденту «URA.RU».

Он добавил, что ситуацию можно интерпретировать по-разному. «По Путину — это глубинное единство коммунизма и православия», — предположил Кураев.

Как писало «URA.RU», ранее президент России назвал кодекс строителей коммунизма «сублимацией и примитивной выдержкой из Библии» и сравнил тело Ленина в мавзолее с мощами святых. По мнению протоиерея Всеволода Чаплина, это «ложные мощи», а мавзолей превратился в туристический объект.