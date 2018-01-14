{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Не бойтесь слухов, правда — страшнее
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,60
Динамика за 2 недели
Евро 68,26
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
15 января 2018
14 января 2018
Главные новости Москвы
19:59  14 января 2018 18

Диакон Кураев предложил коммунистам содержать «мощи» Ленина: «Они приносят деньги»

Кураев Андрей как он есть Челябинск, кураев андрей
Протодиакон сравнил ритуалы верующих и коммунистовФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Коммунисты должны сами обслуживать мавзолей Ленина на Красной площади, если они согласны с президентом Владимиром Путиным, который сравнил тело революционера со святыми мощами. Об этом заявил «URA.RU» протодиакон Андрей Кураев.

Он поддержал тезис главы государства о том, что коммунизм напоминает христианство. «Давно подмечено, что советская дуалистика во многом копировала церковную», — пояснил Кураев. Протодиакон после слов Путина выступил с инициативой: «Если коммунисты согласны с такой терминологией, то пожалуйста. Но тогда пусть они за счет своей партии принимают обслуживание данного религиозного объекта на Красной площади и сохранение мощей. Мощи, которые хранятся в наших монастырях, приносят деньги этим монастырям. А коммунистам придется за счет своего „монастыря“ содержать эти мощи».

Андрей Кураев подчеркнул, что последователи движения «не успели выработать какую-то действительно свою ритуалистику». «То есть у христиан есть Библия, которая состоит из двух частей — Ветхий и Новый завет. У коммунистов, соответственно, Ветхий завет — это Маркс-Энгельс, Новый завет — это Ленин. У христиан есть Священное Писание, у коммунистов — сочинения классиков марксизма. У церкви был синод, здесь политбюро. У верующих были крестные ходы — здесь, соответственно, демонстрации. Они ничего особо не выдумывали», — рассказал протодиакон корреспонденту «URA.RU».

Он добавил, что ситуацию можно интерпретировать по-разному. «По Путину — это глубинное единство коммунизма и православия», — предположил Кураев.

Как писало «URA.RU», ранее президент России назвал кодекс строителей коммунизма «сублимацией и примитивной выдержкой из Библии» и сравнил тело Ленина в мавзолее с мощами святых. По мнению протоиерея Всеволода Чаплина, это «ложные мощи», а мавзолей превратился в туристический объект.

Юрий Викторов
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров