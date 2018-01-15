Уволенный за блокировку «скорой» челябинский автоинспектор подал в суд на полицию

15:12 15 января 2018 8

Бывший инспектор ГИБДД считает, что его уволили незаконно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Уволенный за превышение полномочий бывший автоинспектор ГИБДД Коркино Даниил Насыпов подал в суд на отдел полиции района ГУ МВД по Челябинской области. Экс-инспектор, блокировавший работу скорой помощи, требует восстановить его на работе. Еще один иск Насыпов подал к водителю и фельдшеру «скорой», а также к газете «Горняцкая правда».

Первое заседание по иску Насыпова к бывшему работодателю — ОМВД Коркинского района — состоится в городском суде 18 января, в четверг. В своем заявлении истец указывает, что его уволили незаконно. Вечером 5 декабря у Даниила Насыпова произошел конфликт с бригадой «скорой». Бывший инспектор утверждает, что у машины, стоявшей у подъезда жилого дома, куда медики прибыли на вызов к больному ребенку, не были включены спецсигналы. Пока Насыпов разбирался с водителем «скорой», произошло ДТП в поселке Роза, куда инспектор не выехал. Это и стало причиной его увольнения.

Истец указал, что имел полное право выписать штраф водителю «скорой». Между тем в заявлении указано, что водитель был оштрафован за парковку машины на проезжей части, хотя протокол составлен, когда машина стояла во дворе, а не на улице.

Насыпов также заявил, что не препятствовал работе врачей и вел себя корректно.

Отдельный иск подан к районной газете «Горняцкая правда», к фельдшеру и водителям скорой помощи. Бывшему полицейскому не понравилась публикация, где утверждается, что Насыпов обзывал работников скорой «уродами». Он требует, чтобы газета опубликовала опровержение, а с водителя и фельдшера просит взыскать по 200 тысяч рублей за моральный ущерб.

Первое заседание по этому иску состоится 29 января. В «Горняцкой правде» подтвердили, что получили из суда соответствующие бумаги.

«Мы по-прежнему считаем, что инспектор ГИБДД не имел права выписывать протокол водителю, — заявил „URA.RU“ главврач станции скорой помощи Станислав Герасимов. — Если его восстановят на работе, тогда мы подадим на полицию в суд. Мы также будем отстаивать в суде и своих работников, на которых Насыпов подал в суд».

Инцидент, вызвавший большой общественный резонанс, произошел в Коркино 5 декабря. «Скорая» приехала на вызов к десятимесячному младенцу, домофон не работал. Водитель ждал, пока фельдшер свяжется по рации с диспетчерской, и не отъезжал от подъезда. Инспектор Насыпов был на личном автомобиле и в гражданской одежде. Он, как утверждают работники «скорой», назвал медиков «уродами» и в грубой форме потребовал освободить проезд. Водитель «скорой» убрал машину только после того, как фельдшер попал в дом. Вечером того же дня Даниил Насыпов, по словам медиков, приехал на станцию, 20 минут не давал выехать «скорой», спешившей на вызов к больному. Потом, уже возле дома, где жил больной, выписал штраф на 5 тысяч рублей.

После служебной проверки Насыпова из полиции уволили.