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15 января 2018
Главные новости Москвы
15:41  15 января 2018 0

Сумма ущерба по делу режиссера Серебренникова выросла вдвое

Заседание Басманного суда о вынесении решения о мере пресечения по уголовному делу Кириллу Серебренникову. Москва, серебренников кирилл
Дело о хищениях в «Седьмой студии» состоит как минимум из десяти томовФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Дело о хищении миллионов в "Гоголь-центре"
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Сумма ущерба по делу режиссера Кирилла Серебренникова выросла в два раза. Теперь размер хищений в «Седьмой студии» оценивают в 133 миллиона рублей.

Об этом сообщила Ирина Поверина, адвокат одного из фигурантов дела, директора Российского академического молодежного театра Софьи Апфельбаум, пишет «Газета.ру». Юрист добавил, что дело еще «не подшито», но в нем не меньше десяти томов.

Сегодня, 15 января, стало известно, что СКР завершил расследование по делу о хищениях в «Седьмой студии». Дело экс-бухгалтера учреждения Нины Масляевой выделено в отдельное производство, сообщает «Национальная служба новостей».

В конце декабря 2017 года в Кремле состоялось заседание президентского совета по культуре. На нем подняли вопрос о последствиях дела Серебренникова. Деятели искусства опасаются, что теперь посадить могут каждого, поскольку система финансирования театров не учитывает их творческую специфику.

Иван Антонов
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