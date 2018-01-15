Сумма ущерба по делу режиссера Серебренникова выросла вдвое

Сумма ущерба по делу режиссера Кирилла Серебренникова выросла в два раза. Теперь размер хищений в «Седьмой студии» оценивают в 133 миллиона рублей.
Об этом сообщила Ирина Поверина, адвокат одного из фигурантов дела, директора Российского академического молодежного театра Софьи Апфельбаум, пишет «Газета.ру». Юрист добавил, что дело еще «не подшито», но в нем не меньше десяти томов.
Сегодня, 15 января, стало известно, что СКР завершил расследование по делу о хищениях в «Седьмой студии». Дело экс-бухгалтера учреждения Нины Масляевой выделено в отдельное производство, сообщает «Национальная служба новостей».
В конце декабря 2017 года в Кремле состоялось заседание президентского совета по культуре. На нем подняли вопрос о последствиях дела Серебренникова. Деятели искусства опасаются, что теперь посадить могут каждого, поскольку система финансирования театров не учитывает их творческую специфику.