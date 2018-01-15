16:30 15 января 2018 0

Наиболее серьезное ранение получила учительница Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В группе, объединяющей психиатров в Сети, высказали свое мнение поводу событий в пермской школе №127, где двое 16-летних подростков устроили кровавую резню. Специалисты проанализировали поведение подростков, а также видеозапись со страницы одного из них, на которой он, предположительно, употребляет наркотики.

«Особенности поведения подэкспертного на видео: поведение не соответствует норме этики и морали. Внешне неопрятен. Пытается выглядеть старше своего возраста. Раскован, импульсивен, истеричен. Поддерживает визуальный контакт. Сознание помрачённое. В собственной личности, в месте и во времени ориентируется полно и верно. В контакт вступает охотно. На вопросы отвечает не по существу. Характер и значение своих действий понимает не полностью в силу возраста. Речь неправильная, словарный запас недостаточный. Эмоциональные реакции яркие, выразительные, бесконтрольные», — считает психиатр.

По мнению специалиста, у подростков наблюдаются признаки истероидного поведения. Действиями в школе они пытаются привлечь к себе внимание.

«Известно, что один из них оставался в школе на второй год, имел плохую успеваемость. Интеллект явно ниже среднего, имеет очень примитивные представления об отдыхе и очень скудный словарный запас. Судя по видеозаписи, употребляет нюхательный табак. Родители не уделяли должного внимания воспитанию, напрашивается вывод о том, что институт образования и институт семьи игнорировали подростков», — продолжает психиатр.

Поступок подростков — это результат отсутствия элементарной социализации. Они используют для обеспечения безопасности и сохранения авторитета самые примитивные модели социального взаимодействия взрослого человека и используют угрозы и физическую силу, считают специалисты.

«Это не обусловлено Навальным, стрелками из Колумбайна, не обусловлено каким бы то ни было деструктивным неформальным движением. Мы имеем двух неадаптированных подростков. Ответственность за их преступления должны нести институт семьи и институт образования», — резюмирует специалист.

Известный же психолог-криминалист Михаил Виноградов считает, что одной из причин, по которой подростки устроили резню, стало обилие на телевидении криминальных передач.

«Много бывает случаев, когда дети, хотя 16-летние — это уже не совсем дети, по каким-то причинам кого-то невзлюбили и начинают истязать. А если юноша, которому 16 лет, в соцсетях увидел, как показывают убийство в криминальных передачах, то у него появилось желание не просто избить, а убить с одного удара», — приводит слова Михаила Виноградова телеканал 360.

Раненых детей перебинтовывали прямо в торговом центре Фото: «Посдлушано в Перми», «ВК»

Виноградов считает: «Не исключено, что нападавший вдохновился каким-то движением, однако сейчас говорить об этом рано. Одной из причин инцидента могло стать желание подростка показать сверстникам свое превосходство. Не просто кого-то убить или избить, а показать свое превосходство в психологическом плане — «я могу, а для вас это невозможно». В этом криминалист усматривает пробелы воспитания в семье. Виноградов убежден, что родители организатора нападения на школу — агрессивные и неблагополучные.

«Огромной задачей сегодня является работа с детьми в плане построения системы ценностей. Когда кумирами становятся герои „Колумбайна“, то мы видим те истории, которые происходят сейчас. Необходимо на государственном уровне вырабатывать новую систему, согласно которой дети будут знать, кто такие настоящие герои. Если нет героев, о которых заботимся мы, то появляются другие герои. По законам отсутствия информации эту нишу занимает негативная информация. Мы говорим о героях Великой Отечественной войны, революции, детям это может быть чуждо. Нам нужно сегодня сосредоточить внимание, например, на тех, кто летает в космос, занимает первые места на спортивных соревнованиях, чтобы они вели молодёжь за собой», — цитирует «Национальная служба новостей» главу «Национального родительского комитета» Ирину Волынец.

Как ранее сообщало «URA.RU», нападение на школу произошло во время третьего урока. Двое подростков в масках, вооруженных ножами, ворвались в кабинет № 309, где шел урок у 4 «Б» класса. Подростки ударили ножом учительницу в шею, а потом кинулись резать детей. В общей сложности травмы получили 15 человек. Самое тяжелое состояние у учительницы — она потеряла много крови. Спасаясь от напавших, дети бежали в соседнюю школу №133 и в ТЦ «Кит», расположенный рядом.

Отмечается, что подростки устроили резню в школе, поскольку были поклонниками тематики «Колумбайна» (массовое убийство в школе в США). После расправы они подожгли дымовую шашку. Один из них попытался покончить с собой, а второй сбежал через окно. Оба уже задержаны полицейскими.