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19:29  15 января 2018 0

В Югре под суд отдадут строителя, который кинул дольщиков, а потом извинялся перед Володиным

Митинг обманутых дольщиков. Курган, лозунги, митинг дольщиков сму кпд
Бизнесмену вменяется целый ряд статей УК РФФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Лангепасе завершено расследование по делу гендиректора строительной компании «СМП-68» Олега Буркина, который похитил средства клиентов на сумму более 11 млн рублей. Вскоре обвиняемый предстанет перед судом.

Ему вменяются статьи УК РФ «невыплата заработной платы», «мошенничество», «растрата», «злоупотребление полномочиями» и «неисполнение решения суда», сообщает сайт СУ СКР по ХМАО-Югре. По данным следствия, задолженность предприятия перед работниками составила 680 тысяч рублей. Сумма растраты средств компании составила почти пять млн рублей. На данный момент обвиняемый находится под домашним арестом. На имущество предприятия ООО «СМП-68» наложен арест на сумму около 36 миллионов рублей.

«Строительно-монтажное предприятие-68» собиралось построить в Лангепасе многоквартирный жилой дом к концу 2015 года. Компания получила от клиентов более 60 млн рублей, но к началу 2016 года прекратила строительство. Когда обманутые дольщики подняли скандал, Буркин (один из крупнейших застройщиков Лангепаса) обратился к председателю Государственной Думы Вячеславу Володину и принес извинения. В начале декабря 2017 года суд отправил Буркина под домашний арест.

Иван Антонов
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