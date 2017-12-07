В Югре арестован бизнесмен, который извинялся перед Володиным за демарш дольщиков в Госдуме

15:41 07 декабря 2017 0

Буркин извинялся перед Володиным за земляка Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Суд ХМАО отправил гендиректора строительной компании ООО «СМП-68» Олега Буркина под домашний арест, его подозревают в присвоении и растрате имущества дольщиков в особо крупном размере. Об этом «URA.RU» сообщил источник в правоохранительных органах региона.

По словам собеседника, ООО «СМП-68» собиралось построить в Лангепасе многоквартирный жилой дом. Компания заключила 30 договоров долевого участия, получив от клиентов более 60 млн рублей. Квартиры должны были отдать жителям не позднее конца 2015 года, однако в начале 2016 года строительство жилых зданий было прекращено.

Олег Буркин является одним из крупнейших застройщиков Лангепаса Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Как сообщила «URA.RU» старший помощник руководителя следственного управления СКР по ХМАО-Югре Алина Никифорова, в апреле 2017 года приговором суда Буркин признан виновным в невыплате работникам предприятия заработной платы, а в этом же месяце в отношении него было возбуждено новое уголовное дело о невыплате заработной платы на другом его предприятии.

«В ходе расследования данного уголовного дела были выявлены другие факты противоправной деятельности руководителя строительных компаний. Установлено, что в 2016 году 7 многодетных семей, получивших субсидию на приобретение жилья, вложили денежные средства в долевое строительство многоквартирного дома в 9 микрорайоне города Лангепаса, передав их строительной компании ООО „СМП-68“. После первоначальных строительных работ возведение объекта прекратилось. По версии следствия, строительство объекта не осуществляется, в результате совершения руководителем строительной компании мошеннических действий», — пояснила Алина Никифорова.

Также собеседница добавила, что на имущество предприятия наложен арест на сумму около 36 миллионов рублей. Получить комментарий самого застройщика на момент публикации материала не удалось. Олег Буркин недоступен для звонков журналистов.

Как писало «URA.RU» ранее, в начале июля дольщик из Лангепаса Вадим Шамсутдинов (помощник югорского депутата от ЛДПР Виктора Сысуна) выступил на слушаниях в Госдуме и обвинил Буркина в обмане. Со слов Шамсутдинова, застройщик переносит строительство жилого дома по непонятным причинам, обвиняя Владимира Путина и его политику в отношении Крыма в своих проблемах.

Гендиректор ООО «СМП-68» после инцидента обратился к председателю Госдумы Вячеславу Володину и принес извинения за скандал на парламентских слушаниях. Он также обвинил Шамсутдинова в клевете, сообщив, что члены ЛДПР намеренно пытаются дискредитировать его работу. Также Буркин сообщил, что переносы строительства жилых домов связаны с кризисом и с задолженностью самих дольщиков, которые, по его мнению, не заплатили оговоренную договором денежную сумму.