19:45 15 января 2018 3

В 2016 Грудинин баллотировался в Мособлдуму и не сообщил о доходах Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Зарубежные счета кандидата в президенты Павла Грудинина заинтересовали депутатов Ленинского муниципального района Московской области. Председатель совета депутатов Валерий Венцаль обратился к генеральному прокурору РФ Юрию Чайке с просьбой провести комплексную проверку доходов кандидата от КПРФ. Чиновник задался вопросом, как Грудинин в 2016 году мог баллотироваться в Мособлдуму и районный совет депутатов, если закрыл счета лишь в последние дни 2017 года.

«Прошу Вас провести проверку в отношении г-на Грудинина П. Н. по факту наличия у него счетов в иностранных банках на момент проведения избирательных кампаний: в Московскую областную думу в 2016 году, а также — в 2017 году, в представительные органы местного самоуправления городских и сельских поселений Ленинского муниципального района», — приводит портал Smi-vidnoe выдержку из письма Венцаля к Чайке. Депутат также просит провести проверку в связи с налоговыми отчислениями, которые Грудинин мог не делать.

Центризбирком зарегистрировал Грудинина кандидатом в президенты России от КПРФ 12 января. Как писало «URA.RU», в декларации, поданной кандидатом Грудининым летом 2016 года, говорилось, что у него не имеется иных ценных бумаг, кроме акций управляемого им «Совхоза имени Ленина».