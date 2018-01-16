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16 января 2018
10:42  16 января 2018 1

«Дети бодрятся». Кузнецова навестила в больнице жертв и виновников поножовщины в пермской школе. ФОТО

Кузнецова посетила всех пострадавших школьниковФото: личная страница Анны Кузнецовой в Facebook
новость из сюжета:
Кровавая поножовщина в пермской школе
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Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, накануне срочно прибывшая в Пермь из-за резни в школе, рассказала о состоянии пострадавших детей. По словам обмудсмена, школьники сохраняют оптимизм, несмотря на травмы.

«Дети с перевязанными головами и руками, но общительные, бодрятся. Меня интересовало состояние детей, и физическое, и психологическое, а также оказывают ли им помощь психологи. Зашли к каждому ребёнку и в реанимацию, и в отделения — я поговорила с докторами, родителями, детьми», — написала Кузнецова на своей странице в Facebook.

Омбудсмен отмечает, что родители пострадавших до сих пор находятся в шоковом состоянии и с трудом разговаривают о случившемся. Кузнецова также навестила предполагаемых виновников преступления, находящихся в другом медицинском учреждении. По ее словам, жизни подростков ничего не угрожает. Родители подозреваемых до сих пор не приехали в больницу и не интересуются состоянием здоровья своих детей.

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Фото: страница в Facebook Анны Кузнецовой

Ранее стало известно, что уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка срочно отправился в Пермь сразу после сообщений о резне в 127-й школе, где двое подростков ворвались в класс и сначала попытались зарезать учительницу, а после этого набросились с ножами на четвероклассников. Некоторым детям удалось выбежать из кабинета. Сами нападавшие тем временем спустились в вестибюль школы и попытались убить друг друга. Подробности произошедшего представлены в трансляции, которую «URA.RU» вело с места событий.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.RU»
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