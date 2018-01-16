Поклонская ответила Собчак, назвавшей жителей Крыма неполноценными

Наталья Поклонская прокомментировала заявление Ксении Собчак о «неполноценности» жителей Крыма. Подобные высказывания депутат Госдумы назвала «вредительством и чванством».
«Считаю, что только внутреннее вредительство и чванство некоторых чиновников, политиков, быстро подстраивающихся под конъюнктуру, позволяют спекулировать на тему полноценности прав крымчан и других граждан России», — цитирует Поклонскую сайт Nation News. Депутат Госдумы также заявил об активном развитии Крыма, «грандиозных» стройках инфраструктурных и социальных объектов. «Крымский полуостров уникален! Не видеть и не ценить это может только глупец», — добавила Поклонская.
Ксения Собчак ранее высказала мнение, что крымчане сталкиваются с жесткими ограничениями и являются «неполноценными по отношению к миру», писало ранее «URA.RU». Как одно из подтверждений своим словам она привела тот факт, что в Крыму не планируются матчи ЧМ-2018 по футболу. Однако в крымском парламенте пояснили, что список городов чемпионата был утвержден еще до воссоединения полуострова с Россией, пишет RT.