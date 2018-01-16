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16 января 2018
Главные новости Москвы
14:26  16 января 2018 4

Поклонская ответила Собчак, назвавшей жителей Крыма неполноценными

Приём населения Натальей Поклонской. Екатеринбург, поклонская наталья
Наталья Поклонская не согласна с позицией Ксении СобчакФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Крым вернулся в состав России
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Наталья Поклонская прокомментировала заявление Ксении Собчак о «неполноценности» жителей Крыма. Подобные высказывания депутат Госдумы назвала «вредительством и чванством».

«Считаю, что только внутреннее вредительство и чванство некоторых чиновников, политиков, быстро подстраивающихся под конъюнктуру, позволяют спекулировать на тему полноценности прав крымчан и других граждан России», — цитирует Поклонскую сайт Nation News. Депутат Госдумы также заявил об активном развитии Крыма, «грандиозных» стройках инфраструктурных и социальных объектов. «Крымский полуостров уникален! Не видеть и не ценить это может только глупец», — добавила Поклонская.

Ксения Собчак ранее высказала мнение, что крымчане сталкиваются с жесткими ограничениями и являются «неполноценными по отношению к миру», писало ранее «URA.RU». Как одно из подтверждений своим словам она привела тот факт, что в Крыму не планируются матчи ЧМ-2018 по футболу. Однако в крымском парламенте пояснили, что список городов чемпионата был утвержден еще до воссоединения полуострова с Россией, пишет RT.

Дарья Корчак
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