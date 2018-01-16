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16 января 2018
15 января 2018
Главные новости Курганской области
15:10  16 января 2018 0

На «курганской Рублевке» дума лишилась полномочий при попытке снять с должности главу села

Микрофон. Челябинск., трибуна, микрофоны
О желании уйти в отставку два депутата заявили прямо перед важным заседаниемФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Кетовском районе Зауралья сорвано заседание думы Колесниковского сельсовета, в повестке которого значился вопрос об отстранении от должности главы поселения Людмилы Возмиловой, замешанной в афере с земельными участками. Об этом «URA.RU» сообщил председатель думы Ольга Останина.

Как рассказала собеседница нашего агентства, прямо перед заседанием два депутата от «Единой России» сложили свои полномочия, поэтому заседание не состоялось. Ольга Останина напрямую связала сложившуюся ситуацию с желанием Возмиловой удержать за собой место — по словам председателя думы, один из самоустранившихся депутатов является родственником главы сельсовета. «Надо понимать, что теперь не только проведение заседаний стало невозможным, но и в общем дума лишилась своих прав как орган власти и вынуждена приостановить работу. Мы уже подняли этот вопрос на уровне района», — уточнила Останина.

Получить оперативный комментарий в районной администрации «URA.RU» не удалось. Отметим, что сегодня, 16 января, в Кетово состоялся конкурс на пост главы района.

Людмилу Возмилову, которая с марта 2015 года возглавляет Колесниковский сельсовет, подозревают в превышении должностных полномочий, а также злоупотреблении ими. На протяжении нескольких лет женщина незаконно меняла статус земель сельхозназначения, а затем незаконно сдавала их в аренду и продавала. Ущерб бюджету был нанесен в размере около 14 миллионов рублей. Рассмотреть вопрос об отстранении Возмиловой от занимаемой должности местной думе рекомендовала районная прокуратура.

Вера Чернышева
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