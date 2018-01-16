16:28 16 января 2018 0

Горобченко потерял сознание в собственном доме Фото ИТАР-ТАСС

Выходец с Урала, звезда фильма «Бумер» Сергей Горобченко срочно госпитализирован в Москве. Он неожиданно потерял сознание, находясь у себя дома.

В больницу его доставили родственники, сообщает Telegram-канал Mash без ссылки на источник. Позже актер признался, что у него диагностировали панкреатит. «Панкреотит — дело тонкое… Так определили. С каждым может…)Собирался утром на пробу, а доехал до больнички. Ну дела…!!! Врачи говорят: еда, праздники, алкоголь, нервы. Я не запойный, могу выпить, но все было вполне в меру. С едой тоже не жестил. Остается — нервы… Ну и плюс праздники))). Спасибо друзьям, взяли под ручки и принесли!!! Лечение: холод, голод и покой! Не болейте, пожалуйста!!!», — написал артист на своей странице в Instagram.

Горобченко родился в 1972 году в городе Североуральске Свердловской области. В конце 80-переехал в Санкт-Петербург и вскоре начал играть: сначала в театре, а потом и в кино.