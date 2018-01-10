14:32 10 января 2018 0

Солдату оставалось служить полгода до возвращения домой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Друзья солдата-срочника из Магнитогорска, который умер в военной части в Перми, поделились воспоминаниями о нем. Им до сих пор сложно поверить в то, что товарища больше нет в живых.

Сегодня, 10 января, проходит прощание с погибшим. Проводить его в последний путь пришли и одноклассники. Они рассказали, что молодой человек всегда был улыбчивым и неконфликтным, поднимал настроение и был готов помочь, поддержать в сложной ситуации.

«Когда в армию ушел, всегда писал, чтобы я не служил. Он не говорил, что у него были конфликты. Видимо, пацан есть пацан, промолчал. Жаль, что причастные люди останутся безнаказанными. Но уже и не вернуть парня», — приводит слова одного из ребят «Первый областной». «Тяжело принимать тот факт, что его больше нет», — поделилась одноклассница погибшего.

Тело южноуральского срочника нашли в душевой в воинской части 7 января. Как писало «URA.RU», незадолго до смерти его перевели в роту охраны. По заявлению родственников покойного, он предчувствовал беду, но в ЦВО заявили, что фактов физического насилия установлено не было. Молодой человек мог сам свести счеты с жизнью, также не исключается конфликт с сослуживцами.