Первое большое испытание команде Решетникова устроили школьники

02:01 17 января 2018 0

Максим Решетников впервые оказался в ситуации, когда внимание к региону приковано из-за беспрецедентного негативного события Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Губернатор Пермского края Максим Решетников и его правительство оказались в ситуации, когда все планы и темы отодвинуты на задний план: ключевым событием начала недели стало нападение на детей в школе №127. Пострадавшие (девять учащихся, педагог и двое организаторов поножовщины) находятся в больницах, а власти региона отчитываются перед федеральными чиновниками, приезжающими с проверками. Наблюдатели, впрочем, рассуждают, что Перми просто не повезло, а страшный инцидент вскрыл системные проблемы, которые требуют срочных мер.

Источник в правительстве отметил, что сейчас власти региона впервые при новом губернаторе пребывают в состоянии «легкой турбулентности» и цейтнота: «Все работают слаженно, но возникло ощущение внешнего управления: что бы тут ни делали и ни говорили — ситуация уже под контролем федеральных властей. При Решетникове такого с Пермским краем, это его первое испытание. При этом губернатор все контролирует сам, полностью вовлечен в происходящее. Все понимают, что Перми просто не повезло — подобное могло произойти где угодно и кончиться гораздо хуже. История дикая с массой жутких деталей, и никто не готов взять на себя ответственность за произошедшее».

Визита Ольги Васильевой многие побаивались, но гостья не стала устраивать разнос пермским чиновникам Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Собеседник отметил, что школьное ЧП изменило жизнь всего региона. Команда губернатора сосредоточена исключительно на этой теме. Сам Максим Решетников отменил свое участие в Гайдаровском форуме в Москве. Отрасли здравоохранения и образования в самом сложном положении. Медики понимают, что случай исключительный, ошибки и недочеты недопустимы. Краевой детской больнице помогают другие учреждения — направляют своих специалистов в помощь.

В отрасли образования ситуация иная: там «беготня» связана с анонсированными проверками, шоком общественности, возможным вмешательством федеральных властей и наказанием чиновников. Усилил напряжение и визит министра образования и науки РФ Ольги Васильевой.

Анонимы в Telegram активно развивают «мистическую» версию произошедшего и пытаются воздействовать на умы политической элиты. Так, недружественный властям канал «Проводник» напомнил, что Максим Решетников — выходец из команды экс-губернатора Олега Чиркунова. В период правления последнего в Перми был пожар в клубе «Хромая лошадь», разбился «Боинг», возникли провалы грунта в Березниках, обрушился бассейн «Дельфин» в Чусовом. Решетникову же не везет пока в отношении детей — в мае прошлого года на репетиции концерта на юных артистов рухнула металлическая конструкция.

Надежда Агишева сомневается, что главным виновником поножовщины является охрана школы Фото: страница Facebook

В социальных сетях активнее всего обсуждается тема безопасности учебных заведений. Ведь выяснилось, что фактически за безопасность в школе отвечала лишь женщина-охранник. Система видеонаблюдения не работала. Теперь все охранные предприятия и школы ждут проверки Росгвардии и чиновников.

«Все пытаются перевести стрелки на службу охраны школы. Но вся эта система направлена против проникновения в школу посторонних. При этом по карте может пройти любой, кому ее передадут как электронный пропуск. И что, теперь в каждом классе устанавливать камеры и ждать нападения с ножом? При этом обеспечив нахождение в непосредственной близости вооруженного отряда бойцов? Не уверена, что это будет возможно», — рассуждает депутат Пермской городской Думы от «Яблока» Надежда Агишева.

Прибывшая Ольга Васильева также обратила внимание общественности на то, что вопрос охраны школы — не главный. «Меры безопасности достаточные. В школе очень сильная система безопасности, равно как и в других пермских школах», — сказала министр и призвала осмыслить произошедшее.

Наблюдатели отмечают, что если пермские школы начнут досконально проверять (не только по части безопасности), то это станет ударом по городскому департаменту образования, который долгие годы возглавляла сегодняшний замглавы администрации Людмила Гаджиева. Ведомство контролирует и директоров школ, и капитальный ремонт, и закупки. С чиновницей давно борются общественники, но подобных ЧП еще не было.

Дмитрий Самойлов внезапно заинтересовался соцсетями Фото: Василий Заболотных © URA.RU

На городском уровне также подняли тему мониторинга социальных сетей (не секрет, что подростки, устроившие поножовщину, увлекаются темой массовых убийств в США). Глава Перми Дмитрий Самойлов провел заседание оперативного штаба и озвучил идею: «Нужно создать механизм контроля в соцсетях, как минимум, за детьми „групп риска“, семей в социально опасном положении, и сделать это вместе с родителями, вплоть до родительских комитетов каждого класса, вместе с педагогами. Это тяжелая работа, но других вариантов нет. Общая задача — сделать выводы из случившегося и принять все меры, чтобы предотвратить подобное в будущем».

Директор одной из пермских школ на условиях анонимности рассказал, что еще летом прошлого года сами педагоги предлагали чиновникам попробовать создать систему мониторинга соцсетей.

«Звучала идея: выделить грант, нанять специалистов и поручить им работу в интернете. Можно ведь следить хотя бы за популярными группами и форумами. Ведь вскрылось, что организатор поножовщины на разных площадках в интернете выступал с неадекватными репликами. А узнали все об этом только сейчас. Но идея мониторинга ранее не вызывала никакого энтузиазма у властей. А теперь почему-то глава города говорит о том же самом», — недоумевает педагог.

Андрей Солодников считает, что проводить проверки в школах сейчас — бессмысленно Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Проверки ЧОПов и видеокамер реальной пользы не принесут — рассуждает экс-депутат Пермской городской Думы Андрей Солодников, который несколько лет назад создал подростковый военно-патриотический клуб «Гроза» при школе №136. «Директора школ поставлены в такие условия, что им приходится экономить на всем. Когда же до чиновников образования наконец-то дойдет простая мысль, что безопасность детей в образовательных учреждениях — это не привилегия, а уже давно острая необходимость? С каждым годом школам урезают бюджетное финансирование. Была объявлена стратегия: зарабатывайте деньги сами, хоть клоунами на школьных праздниках. В итоге многим учителям наплевать на воспитательную работу — за это сегодня не платят», — говорит политик.

Солодников отмечает, что нет ясного и понятного решения проблемы, а деградация молодежи и педагогов растет. И это уже катастрофа страны в целом, а не только отдельно взятой школы в Перми.

Сегодня каждая школа рискует, но отнюдь не из-за отсутствия хорошей охраны или видеокамер — соглашается лидер общественной организации «За права детей на образование в Пермском крае» Анна Куликова. «Произошедшее — результат недостатка внимания к школьникам, как со стороны родителей, так и учителей. Педагогов просто не хватает, потому что зарплаты низкие. А директора многих школ не хотят нести ответственность и после уроков требуют, чтобы учащиеся покинули территорию учреждения. Так проще. А где детям общаться? Они идут к компьютерам. И если родителей нет дома — неизвестно, чем занимается ребенок. Видеокамеры и охранники этих проблем не решат», — подчеркнула собеседница.