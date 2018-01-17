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17 января 2018
15:16  17 января 2018 0

ФСБ задержала главу службы безопасности Бориса Березовского

Терроризм, террористы , терроризм, взрыв, бомба, подрывник
Соколова подозревают в инсценировке терактовФото: depositphotos.com © URA.RU

Оперативники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ задержали Сергея Соколова, экс-руководителя службы безопасности покойного олигарха Бориса Березовского. Соколова подозревают в инсценировке терактов, пишет РБК со ссылкой на источники в ФСБ.

Задержание проводили сотрудники ФСБ во вторник, 16 января. Бывший безопасник Березовского, по мнению силовиков, может быть замешан в незаконном хранении оружия и боеприпасов. В отношении Соколова возбуждено уголовное дело по ст. 222 УК России — «незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия». Его также проверяют на причастность к инсценировке терактов и выясняют, есть ли у него связь с ОПГ «Законовские».

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Напомним, сбежавший в Лондон российский олигарх, некогда самый богатый гражданин России, Борис Березовский был найден мертвым в марте 2013- го в собственном особняке в Великобритании.

Эксперты МВД Британии пришли к выводу, что смерть могла наступить из-за повешения, однако истинные причины до сих пор не установлены ввиду недостаточности улик.

Оставшееся после смерти Березовского имущество британский суд оценил в 34 млн фунтов стерлингов. Экс-руководитель службы безопасности олигарха, Соколов заявил «Национальной службе новостей», что активов, оставшихся после смерти Березовского, намного больше, их достаточно, чтобы расплатиться с долгами.

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В августе 2017-го стало известно о задержании и пытках Дарьи Мастикашевой, гражданской жены Сергея Соколова. Об этом сообщила Служба безопасности Украины. СБУ заподозрила трехкратную чемпионку Украины по тхэквондо в госизмене, а также в работе на российские спецслужбы.

Затем Мастикашеву отправили в психушку. Ее адвокат утверждает, что это было сделано без решения суда.

Артем Косых
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