ФСБ задержала главу службы безопасности Бориса Березовского

Оперативники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ задержали Сергея Соколова, экс-руководителя службы безопасности покойного олигарха Бориса Березовского. Соколова подозревают в инсценировке терактов, пишет РБК со ссылкой на источники в ФСБ.
Задержание проводили сотрудники ФСБ во вторник, 16 января. Бывший безопасник Березовского, по мнению силовиков, может быть замешан в незаконном хранении оружия и боеприпасов. В отношении Соколова возбуждено уголовное дело по ст. 222 УК России — «незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия». Его также проверяют на причастность к инсценировке терактов и выясняют, есть ли у него связь с ОПГ «Законовские».
Напомним, сбежавший в Лондон российский олигарх, некогда самый богатый гражданин России, Борис Березовский был найден мертвым в марте 2013- го в собственном особняке в Великобритании.
Эксперты МВД Британии пришли к выводу, что смерть могла наступить из-за повешения, однако истинные причины до сих пор не установлены ввиду недостаточности улик.
Оставшееся после смерти Березовского имущество британский суд оценил в 34 млн фунтов стерлингов. Экс-руководитель службы безопасности олигарха, Соколов заявил «Национальной службе новостей», что активов, оставшихся после смерти Березовского, намного больше, их достаточно, чтобы расплатиться с долгами.
В августе 2017-го стало известно о задержании и пытках Дарьи Мастикашевой, гражданской жены Сергея Соколова. Об этом сообщила Служба безопасности Украины. СБУ заподозрила трехкратную чемпионку Украины по тхэквондо в госизмене, а также в работе на российские спецслужбы.
Затем Мастикашеву отправили в психушку. Ее адвокат утверждает, что это было сделано без решения суда.