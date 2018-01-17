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17 января 2018
14:56  17 января 2018 0

Холод, изумруды, Романовы. Западный глянец заинтересовался Екатеринбургом после скандального показа дизайнера Гоши Рубчинского

Трансляция показа ГОША РУБЧИНСКИЙ осень-зима 2018. Екатеринбург
Показ в Ельцин Центре впечатлил западные медиаФото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Ведущие западные журналы о моде оценили Екатеринбург после презентации новой коллекции дизайнера Гоши Рубчинского в Ельцин Центре.

«Екатеринбург — это четвертый по величине город в России. Он находится на Урале и знаменит тем, что там расстреляли Романовых. Город находится примерно в двух часах полета от Москвы на восток. В Екатеринбурге сейчас так холодно, что жители могут прогуляться по реке Исеть, лед которой так же тверд, как изумруды, которые когда-то добывали поблизости», — написал Vogue.

«Екатеринбург — место плавки металла, тяжелого машиностроения и других заводов, хотя его современные небоскребы и говорят о недавней диверсификации и быстром экономическом росте», — отметили индустриальные традиции мегаполиса в издании WWD.

«Это отдаленный уральский город с температурой, которая на километры ниже нуля», — пошутили над уральской зимой журналисты highsnobiety.

Показ Гоши Рубчинского прошел в Ельцин Центре Екатеринбурга 14 января. На мероприятие не смогли попасть простые горожане. Как отметил в беседе с порталом «Моменты» Московский дизайнер и продюсер Артем Кривда, это «мероприятие не для уральцев».

Данил Бардин
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