Устроившие в Перми поножовщину подростки пытались совершить самоубийство

17:30 17 января 2018 1

Прокуратура добилась заключения обвиняемых под стражу Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Подростки, напавшие в Перми на школьников, действительно пытались свести счеты с жизнью. Об этом сообщил старший помощник прокурора Мотовилихинского района Алексей Пономарев.

Он рассказал, в каком состоянии сейчас находятся молодые люди. «У одного повреждения незначительные, у второго — более тяжкие», — приводит слова Пономарева ТАСС. Помощник прокурора добавил, что два выездных заседания суда, прошедшие в палатах городской клинической больнице №4, были закрытыми, так как обвиняемые — несовершеннолетние. В итоге зачинщикам поножовщины избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время состояние здоровья обвиняемых не позволяет перевезти их в СИЗО — туда их переведут после выписки.

Ранее «URA.RU» публиковало рассказ одной из пострадавших в кровавом инциденте в школе №127. Школьница также утверждала, что один из организаторов поножовщины пытался покончить жизнь самоубийством, в то время как другой сумел убежать через окно.