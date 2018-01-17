{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Разговор идет прямо сейчас!
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,59
Динамика за 2 недели
Евро 69,17
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
18 января 2018
17 января 2018
16 января 2018
Главные новости Пермского края
17:30  17 января 2018 1

Устроившие в Перми поножовщину подростки пытались совершить самоубийство

Прогулка по городу, военная прокуратура
Прокуратура добилась заключения обвиняемых под стражуФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
Кровавая поножовщина в пермской школе
все новости сюжета

Подростки, напавшие в Перми на школьников, действительно пытались свести счеты с жизнью. Об этом сообщил старший помощник прокурора Мотовилихинского района Алексей Пономарев.

Он рассказал, в каком состоянии сейчас находятся молодые люди. «У одного повреждения незначительные, у второго — более тяжкие», — приводит слова Пономарева ТАСС. Помощник прокурора добавил, что два выездных заседания суда, прошедшие в палатах городской клинической больнице №4, были закрытыми, так как обвиняемые — несовершеннолетние. В итоге зачинщикам поножовщины избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время состояние здоровья обвиняемых не позволяет перевезти их в СИЗО — туда их переведут после выписки.

Ранее «URA.RU» публиковало рассказ одной из пострадавших в кровавом инциденте в школе №127. Школьница также утверждала, что один из организаторов поножовщины пытался покончить жизнь самоубийством, в то время как другой сумел убежать через окно.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров