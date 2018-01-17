Пострадавший от удара ножом челябинский подросток отпущен из больницы домой

Ножевое ранение, полученное 17 января, в среду, девятиклассником школы деревни Смольная Сосновского района, врачи оценили как незначительное. Подростка уже отпустили из больницы домой. Нападавший задержан и отвечает на вопросы сотрудников правоохранительных органов, сообщили «URA.RU» в министерстве Челябинской области.
Участники драки страдают умственной отсталостью, оба остались в девятом классе на второй год. «Решили выяснить кто круче, один принес в школу нож, — рассказали „URA.RU“ в министерстве. — Даже ранением это сложно назвать, просто царапина. Их сразу разняли взрослые. Скорая приехала быстро. ЧП произошло примерно в 12 часов. К этому времени младшие классы уже ушли, так что никого из маленьких детей не напугали».
Школа, в которой произошел инцидент, малокомплектная. В каждом классе учится по 10-12 человек. Семьи подростков — «умеренно-пьющие». Пострадавший состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних за кражу. «18 января, в четверг, в администрации Сосновского района заседание комиссии по делам несовершеннолетних, где будут разбираться в случившемся», — сообщил «URA.RU» министр образования Челябинской области Александр Кузнецов.
Расследование инцидента находится на контроле у прокурора Челябинской области Александра Кондратьева. Поручение разобраться в обстоятельствах ЧП дал социальному блоку губернатор Борис Дубровский.