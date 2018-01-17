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17 января 2018
Главные новости Свердловской области
17:33  17 января 2018 3

Модного дизайнера Гошу Рубчинского обвинили в показе формы гитлерюгенд в Ельцин Центре. ФОТО

У многих коллекция модного дизайнера вызвала неприятные ассоциацииФото: «Голос Мордора», Тwitter

В коллекции модного дизайнера Гоши Рубчинского на показе в Ельцин Центре пользователи соцсетей обнаружили форму, сильно напоминающую одежду немецкой молодежной организации НСДАП Гитлерюгенд. Комментаторы полагают, что подобные наряды неуместно показывать в центре, открытом при поддержке властей и живущем на государственные гранты.

В Тwitter пользователь под ником «Голос Мордора» опубликовал несколько фото из показа. «В Ельцин-центре прошел показ мод молодого дизайнера Гоши Рубчинского. Вот умеют же дно пробивать, весело, с огоньком», — написал пользователь.

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Фото: Соцсети

«Гитлерюгенд с адидасовской бошкой-это что-то новое!.. Да, хорошо с одной стороны, что дед не дожил… Что-то эта свобода каких-то нациков напоминает! Что за гитлер-югент?!», — пишут комментаторы.

Показ модного дизайнера в Екатеринбургском Ельцин Центре прошел 14 января. При этом, как отметил в беседе с порталом «Моменты» московский дизайнер и продюсер Артем Кривда, это «мероприятие не для уральцев». В свою очередь ведущие западные журналы о моде оценили Екатеринбург. Так, Vogue описал уральскую столицу как четвертый по величине город в России. Там расстреляли царскую семью Романовых. «В Екатеринбурге сейчас так холодно, что жители могут прогуляться по реке Исеть, лед которой так же тверд, как изумруды, которые когда-то добывали поблизости», — отметил модный журнал. «Это отдаленный уральский город с температурой, которая на километры ниже нуля», — пошутили над уральской зимой журналисты highsnobiety.

Нина Калинина
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