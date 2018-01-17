Киев возобновит поставки газа из России

19:48 17 января 2018 5

«Газпром» обязался поставить на Украину пять млрд кубов голубого топлива Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Украина с 2018 года снова будет покупать российский газ. Об этом сообщил глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев.

Компания «Нафтогаз Украина» возобновит импорт российского газа в рамках выполнения решения Стокгольмского арбитража. Суд вынес свой вердикт в декабре. Арбитраж постановил выкуп минимальных объемов, пишет Nation News. Кроме того, суд обязал «Нафтогаз» выплатить «Газпрому» два млрд долларов за уже поставленное топливо. Коболев заявил, что в компании считают «позитивным аспектом» тот факт, что «Газпром» обязался поставить на Украину пять млрд кубов голубого топлива. Цена будет ниже европейской, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Украина отказалась от российского газа в 2015 году и начала закупки по реверсу в Европе. Однако в итоге, Киев признал, что предложение «Газпрома» более выгодно, отмечала «Национальная служба новостей».

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что в наступившем году Украина избавилась от газовой зависимости от России. По его словам, 2018 год станет годом энергетической независимости Украины.