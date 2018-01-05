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06 января 2018
05 января 2018
Главные новости Москвы
19:05  05 января 2018 5

Порошенко провозгласил год энергетической независимости Украины. «Мы соскочили с крючка „Газпрома“»

Георгиевская лента, Порошенко Марина, Порошенко Петр, Джонсон Борис, Трамп Дональд, порошенко петр, порошенко марина
Новый год для четы Порошенко — праздник вдвойнеФото: depositphotos.com © URA.RU

Президент Пётр Порошенко заявил, что в наступившем году Украина избавилась от газовой зависимости от России. По его словам, 2018 год станет годом энергетической независимости Украины.

«Благодаря решению Стокгольмского арбитража Украина соскочила с газового крючка «Газпрома», — цитирует RT запись украинского лидера в Twitter. До этого президент назвал вердикт суда «исторической победой «Нафтогаза»», которая сэкономит Киеву до 75 млрд долларов. Напомним: украинская сторона добилась уменьшения будущих обязательных годовых объёмов закупки газа у «Газпрома» более чем в 10 раз — в соответствии с фактическими потребностями в импорте газа. При этом цена на топливо, полученное «Нафтогазом» во II квартале 2014 года, снижена на 27%. Новые закупки, по мнению Порошенко, будут производиться по «более дешевым ценам», пишет Nation News.

В «Газпроме», в свою очередь, напомнили, что арбитраж признал действующими основные положения контракта и удовлетворил большую часть требований российской компании об оплате поставок, положивших начало разбирательству. «Арбитраж в своём окончательном решении обязал НАК „Нафтогаз Украины“ уплатить в пользу „Газпрома“ сумму просроченной задолженности за поставки газа в размере 2,019 млрд долларов, а также проценты с 22 декабря по дату осуществления такого платежа в размере 0,03% за каждый день просрочки», — говорится в сообщении российской компании.

Порошенко, как уже сообщало «URA.RU», регулярно «прощается с Россией» по тому или иному поводу, столь же регулярно собирая насмешливые комментарии. Вероятно, и нынешнее заявление не станет исключением: на фоне слов об энергетической независимости Россия в 2017 году стала главным экспортером угля, на котором работает значительная часть энергоисточников соседней страны. Украинцы, как сообщает replyua.net, закупили в РФ угля на 1,5 млрд долларов (56,57% от общего объема).

Владимир Васин
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