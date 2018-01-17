21:35 17 января 2018 5

Тарасов и Костенко активно демонстрируют свои отношения Фото: Дмитрий Тарасов, Instagram

Свадебный банкет Димитрия Тарасова, бывшего мужа певицы и телеведущей Ольги Бузовой, пройдет примерно в то же время, что и празднование дня рождения артистки— в конце января. Согласно слухам, футболист придерживается девиза «Пусть бывшая удавится».

Эту фразу Тарасов сказал одному своему приятелю, когда повез свою новую жену, модель Анастасию Костенко, на Мальдивы — делать ей предложение руки и сердца. Именно там Тарасов когда-то красиво признавался в своих чувствах Бузовой. К тому же примерно в это время годом ранее состоялся развод спортсмена и ведущей «Дома-2». По информации Oane.ws, скорая свадьба Тарасова и Костенко была также приурочена к расторжению его прошлого брака.

Помимо всего прочего, стало известно, что и свадебный банкет футболист решил устроить в конце января — в одно время с празднованием дня рождения Ольги Бузовой в Таиланде. Телеведущая родилась 20 января, однако именно в этот день Тарасов будет находиться на сборах.

Существует информация, что банкет пройдет в ресторане роскошного отеля Ritz Carlton и обойдется спортсмену примерно в четыре миллиона рублей. Вероятно, именно поэтому новобрачные сэкономили на свадебной одежде. Как сообщало «URA.RU», они поженились в тех же нарядах, в каких присутствовали на свадьбе общих друзей в середине 2017 года.