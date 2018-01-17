22:27 17 января 2018 1

Курсантов могут отчислить уже в эту пятницу Фото: скрин видео Aleks Jigurdinski на YouTube

В Сети защищают курсантов Ульяновского института гражданской авиации, которые сняли ролик эротического содержания к Дню студента. Петицию, опубликованную на сайте change.org под призывом «не ломайте парням жизнь», всего за несколько часов подписали более трех тысяч человек.

Автор петиции Андрей Борисенко считает, что травля на курсантов началась с подачи СМИ. По его словам, 14 курсантов уже не допустили к занятиям, в пятницу утром будет решаться вопрос их отчисления. «Из-за скандала раздутого СМИ они могут быть отчислены за безобидную пародию. Видео подразумевалось как шутка и не имело никакого подтекста, курсанты первого курса не думали, что этим могут испортить престиж своего института или подвести руководителей», — считает автор петиции.

Курсанты сняли видеопародию на известный клип Benny Benassi Satisfaction. Ролик был смонтирован еще в октябре, но в Сети его опубликовали недавно. После его появления представители Росавиации пообещали, что примут меры в отношении студентов и их руководителей.

«Красивые, молодые парни дурачатся. Нет ничего лучше молодости, здоровья и позитива», — считает екатеринбурженка Елена Неклюдова. «Пожалуйста, не ломайте пацанам жизнь, из них выйдут отличные летчики», — вступается за курсантов жительница Воронежа Елена Мироненко. «Получилось и правда очень здорово. Не понятно из-за чего ломать им жизнь. Просто надо помнить, что все когда-то были молодыми», — заступается за юношей Олеся Чайка. «Подписываюсь потому что парни просто угарали и хватит раздувать из мухи слона. Никого они не опозорили», — пишет Алексей Петошин.

В Ульяновске уже создали спецкомиссию, в которую вошли представители Минтранса и Росавиации. Ролик курсантов там считают «безобразным случаем», который является оскорблением для всех работников гражданской авиации, пишет RT. Фривольные танцы в нижнем белье с форменной фуражкой Института, прикрывающей лица, на территории авиационного вуза недопустимы», — подчеркнули в Росавиации.