Летные курсанты, снявшие эротический клип, стали звездами западных СМИ

Пилоты одного из самых престижных вузов России своим эротическим клипом-пародией заставили краснеть российские власти, пишет британская The Sun. Западные журналисты назвали ролик «чудовищным представлением пятнадцати полуобнаженных самцов-кадетов».
«Видео непристойной танцевальной вечеринки под названием „Как пилоты развлекают себя между полетами“ стало вирусом», — сообщает таблоид. The Sun также отмечает, что клип был встречен разными рецензиями: женщины хвалят смелые шаги курсантов, а «потрясенные» критики называют видео «позором». Издание приводит слова руководителя дисциплинарного отдела Ульяновского института гражданской авиации Петра Тимофеева: «Это так больно. Мы так много вкладываем в этих людей, и они ведут себя таким образом».
Институт является самым престижным и уважаемым в России пилотным учебным академическим вузом. Его выпускники обычно летают на самолетах таких крупных российских авиакомпаний, как «Аэрофлот», S7 и «Урал». добавляет зарубежное СМИ.
Как ранее сообщало «URA.RU», появившийся на на YouTube клип курсантов Ульяновского института гражданской авиации взорвал интернет. Будущие пилоты сняли пародию на «Satisfaction» Benny Benassi, где исполнили «сексуальный» танец в одних трусах и форменных фуражках. Региональные власти пообещали институту проверки и дисциплинарные взыскания.
В Сети вступились за ульяновских курсантов, снявших эротический клип, ранее сообщало «URA.RU». Петицию «Не ломайте парням жизнь» на сайте change.org за несколько часов подписали более трех тысяч человек.